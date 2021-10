Brasileiro de Jiu-Jitsu 2021: Pedro Machado e Vitória Vieira faturam ouro duplo na faixa-marrom

Share it

Nessa sexta-feira, dia 1° de outubro, o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2021 retornou para seu sexto dia de disputas. Desta vez, as oito áreas de luta da CBJJ ficaram sob encargo dos atletas da faixa-marrom, categorias masculina e feminina.

Destaque no masculino, Pedro Machado (R1NG BJJ) conquistou o ouro no peso e absoluto. Na divisão dos pesados, Pedro escalou a chave e derrotou três oponentes em seu caminho para a finalíssima, na qual sobrepujou o xará Pedro Ribeiro (Atos Jiu-Jitsu) e garantiu sua primeira medalha dourada. De volta ao tatame para disputar o peso aberto, Pedro não se rendeu ao cansaço e completou mais duas lutas antes de superar Daniel Ribeiro (GFTeam) na final e acrescentar o título dos absolutos às conquistas do dia.

Na divisão feminina, Vitória Vieira (GFTeam) foi o destaque, também levando o ouro duplo no evento. Na divisão dos leves, Vitória derrotou duas adversárias antes de fechar a final com a companheira de equipe Júlia Alves. Depois, Vitória saiu triunfante em mais três duelos até alcançar a finalíssima do absoluto com Thaís Souza, também da GFTeam. As atletas novamente fecharam a final para a equipe.

Confira abaixo os resultados da categoria faixa-marrom e clique aqui para o quadro completo de campeões!

MASCULINO

MALE / ADULT / BROWN / ROOSTER

1

Thiago Assumpçao Taborda

TJJ School

2

Andrew Soares dos Santos

Qatar BJJ / Vision Brasil

3

Francisco Ivan Galdino dos Santos

GF Team

MALE / ADULT / BROWN / LIGHT-FEATHER

1

Leonardo Mário Pereira Júnior

Cicero Costha Internacional

2

Matheus Rodrigues de Lima

Qatar BJJ / Vision Brasil

3

Matheus Fonseca

Team Robson Moura

3

Ronald Dias Alves

Nova União

MALE / ADULT / BROWN / FEATHER

1

Carlos Eduardo Jourdan Nogueira

GF Team

2

Jhonathan Frota Souza

Cicero Costha Internacional

3

Gustavo Estebam dos Santos

ZR Team Association

3

Jefferson Veloso Fagundes

Cicero Costha Internacional

MALE / ADULT / BROWN / LIGHT

1

Yuri Gabriel Rodrigues

Nova União

2

Gledson Silva Souto

Vento Sul Saquarema Jiu-Jitsu

3

Carlos Alberto Dias Pereira

Denis Wester Jiu-Jitsu

3

Guilherme Neres Da Silva

Alliance

MALE / ADULT / BROWN / MIDDLE

1

Lucas Tres Arena de Souza

Atos Jiu-Jitsu

2

Vinícius do Canto Martins

Alliance

3

Gabriel Ávila Queiroz Machado

Equipe Hugo Velasco Jiu-Jitsu

3

Pedro Henrik F. de Oliveira Costa

Guigo JJ

MALE / ADULT / BROWN / MEDIUM-HEAVY

1

Matheus Vectoraci de Menezes

Atos Jiu-Jitsu

2

Alehander da Silva Mariano

Nova União

3

Max Weslei da Silva Reis

Gracie Barra BJJ

3

Rui Alves Neto

Dream Art

MALE / ADULT / BROWN / HEAVY

1

Pedro Henrique Pinheiro Machado de Souza

R1NG BJJ

2

Pedro Lucas Soares Ribeiro

Atos Jiu-Jitsu

3

Caio Vinicius Lima Santos

Gracie Barra

3

Luiz Henrique B. da Silva

Nova União

MALE / ADULT / BROWN / SUPER-HEAVY

1

Vinicius Liberati

Cicero Costha Internacional

2

Paulo Henrique Merlin

Gracie Barra

3

Matheus Marques

GF Team

3

Renan Cruz

R1NG BJJ

MALE / ADULT / BROWN / ULTRA-HEAVY

1

Luis Fernando de Oliveira

Academia Fight For Life

2

Guilherme Bacha Guedes

CheckMat

3

Daniel Ribeiro da Conceição

GF Team

3

Elion Joaquim dos Reis Junior

Brazilian Top Team

MALE / ADULT / BROWN / OPEN CLASS

1

Pedro Henrique Pinheiro Machado de Souza

R1NG BJJ

2

Daniel Ribeiro da Conceição

GF Team

3

Alehander da Silva Mariano

Nova União

3

Luiz Henrique B. da Silva

Nova União

FEMININO

FEMALE / ADULT / BROWN / ROOSTER

1

Diana Thais de Souza Teixeira

Qatar BJJ / Vision Brasil

2

Marciele Pimentel Cunha

F5 Jiu-Jitsu

3

Evilyn de Machado Braga

Atos Jiu-Jitsu

FEMALE / ADULT / BROWN / LIGHT-FEATHER

1

Karen Martinho Cerqueira Terra

Atos Jiu-Jitsu

2

Beatriz Maria Silva Santos

Academia OCS JJ

3

Carolina da Silva Ochotorena

Nova União

3

Flávia Santos Bastos Soares

GF Team

FEMALE / ADULT / BROWN / FEATHER

1

Mikaele Damaceno

Cicero Costha Internacional

2

Thamyres Tavares Santos

Quartel General da Luta

3

Leticia Yuka Chubaci Murakami

Dream Art

3

Maria Karolina Israel dos Santos

Nabil Jiu-Jitsu

FEMALE / ADULT / BROWN / LIGHT

1

Vitória Carollina Araujo Vieira

GF Team

2

Júlia de Jesus Alves

GF Team

3

Gabriela A. Pereira

Qatar BJJ / Vision Brasil

3

Josiane Marques Pimenta

Atos Jiu-Jitsu

FEMALE / ADULT / BROWN / MIDDLE

1

Jéssika Bartoli Almeida

CheckMat

2

Maria Eduarda Cabral de Souza

GF Team

3

Andreia Lopes Cavalcante

ZR Team Association

3

Gabriele da Silva Schuck

Ceconi KMKZ

FEMALE / ADULT / BROWN / MEDIUM-HEAVY

1

Welma Moreira dos Santos

Cei Jiu-Jitsu International

2

Raquel De Oliveira Santos

CheckMat

3

Catarina Nicolite Rocha

CheckMat

3

Thaís Souza dos Santos

GF Team

FEMALE / ADULT / BROWN / HEAVY

1

Thaynara Aparecida da Silva Dias

Double Five

2

Clarissa Pereira da Silva Rocha

GF Team

3

Marianna Gomes Lima Moura

GF Team

3

Suelen Leite do Desterro

Double Five

FEMALE / ADULT / BROWN / SUPER-HEAVY

1

Mayara Kaori Oishi

CheckMat

2

Maria Victoria Barboza de Santiago

Nova União

3

Roberta Pessoa Vieira Ribeiro

Double Five

FEMALE / ADULT / BROWN / OPEN CLASS

1

Vitória Carollina Araujo Vieira

GF Team

2

Thaís Souza dos Santos

GF Team

3

Maria Victoria Barboza de Santiago

Nova União

3

Mayara Kaori Oishi

CheckMat