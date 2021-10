Brasileiro de Jiu-Jitsu 2021: Confira os destaques inscritos na faixa-preta

Share it

Após uma semana inteira de Jiu-Jistu de alto nível, com duelos de masters faixa-preta, além de adultos e juvenis em todas as categorias contempladas pela CBJJ, é chegada a hora do adulto faixa-preta no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2021, em duelos que começam neste sábado, dia 2 de outubro, e se encerram no domingo, dia 3, com semifinais e finais.

O torneio conta com uma verdadeira legião de cascas-grossas entre os inscritos, e GRACIEMAg teve o cuidado de olhar todas as categorias e destacar aqueles que prometem sacudir a Arena da Juventude, no Rio de Janeiro.

Nomes como Ana Schmitt, Cláudio Calasans, Erberth Santos, Isaque Bahiense e Matheus Gabriel chegam com o peso de já ter um título mundial na carreira, e vão colocar seu Jiu-Jitsu mais uma vez à prova contra outros nomes consagrados do esporte, além de jovens promessas e novas caras que buscam seu espaço no cenário internacional do nosso esporte.

Confira na lista abaixo os destaques de cada divisão e poste nos comentários o nome que faltou na lista, além de suas apostas para o campeão absoluto tanto no masculino quanto no feminino. Oss!

Adulto / Masculino / Galo

TIME NOME Atos Jiu-Jitsu Cleber Clandestino Cicero Costha Internacional Yuri Soares Gracie Barra Oziel Santos

Adulto / Masculino / Pluma

TIME NOME Cicero Costha Internacional Hiago George Dream Art Meyram Maquiné GF Team Jorge Nakamura

Adulto / Masculino / Pena

TIME NOME Brazilian Top Team Leonardo “Cascão” Saggioro CheckMat Samuel Nagai Fight Sports Brasil Fabricio Andrey “Takaka”

Adulto / Masculino / Leve

TIME NOME CheckMat Matheus Gabriel Cicero Costha Internacional Natan Chueng Rodrigo Freitas Brazilian Jiu-Jitsu Rodrigo Freitas ZR Team Association Guilherme Rocha

Adulto / Masculino / Médio

TIME NOME Atos Jiu-Jitsu Claudio Calasans Atos Jiu-Jitsu Leonardo Lara Carlson Gracie Team Guthierry Barbosa CT MR Ygor Rodrigues Dream Art Lucas Gualberto “Piauí” Gracie Barra Carlos Souza “CJ” Gracie Barra Servio Tulio Gracie Barra BJJ Athos Miranda Six Blades Jiu-Jitsu Yan “Pica-Pau” Paiva

Adulto / Masculino / Meio-Pesado

TIME NOME Alliance Matheus Spirandeli Barbosa Jiu-Jitsu Marcos “Petcho” Martins Dream Art Alex Munis Dream Art Mauricio Oliveira Dream Art BJJ Rafael Paganini GF Team Marcos Junior Ns Brotherhood Wellington Luís “Alemão”

Adulto / Masculino / Pesado

TIME NOME Alliance Dimitrius Souza Alliance Gabriel Oliveira “Blade” Ceconi KMKZ Henrique “Ceconi” Cardoso Dream Art Isaque Bahiense Dream Art Patrick Gaudio

Adulto / Masculino / Super Pesado

TIME NOME Alliance Marcus Ribeiro Ataque Duplo Harryson Pereira Dream Art Anderson Munis Dream Art Erich Munis GF Team Gutemberg Pereira Gracie Barra Marcelo Gomide R1NG BJJ Rider Zuchi

Adulto / Masculino / Pesadíssimo

TIME NOME Dream Art Igor “Tigrão” Schneider Dream Art Yatan Bueno GF Team Pedro Alex “Bombom” GF Team Wallace Costa GF Team International Antonio Assef Guigo JJ Erberth Santos Guigo JJ Otavio Nalati Nova União Herico Hesley Osfera Jiu-Jitsu Fernando Camôles Striker JJ Pedro Agrizzi

FEMININO

Adulto / Feminino / Galo

TIME NOME Caio Terra Association Brasil Jessica Caroline Gracie Humaita Mariana Rolszt

Adulto / Feminino / Pluma

TIME NOME Dream Art Anna Rodrigues Fight Sports Sofia Amarante

Adulto / Feminino / Pena

TIME NOME Atos Jiu-Jitsu Bianca Basilio Castro Team Dyna Sena Gracie Brasil Ana Schmitt

Adulto / Feminino / Leve

TIME NOME Alliance Natália Zumba Nova União Michele Oliveira Nova União Renata Borges

Adulto / Feminino / Médio

TIME NOME CheckMat Ershirley Kessy Gracie Barra Éricka Almeida

Adulto / Feminino / Meio-Pesado

TIME NOME Dream Art Izadora Cristina Gracie Barra Glaucia Braga R1NG BJJ Sábatha Laís

Adulto / Feminino / Pesado

TIME NOME Fight Sports Margaret Grindatti Guigo JJ Graciele Del Fava Guigo JJ Ingridd Alves

Adulto / Feminino / Super Pesado