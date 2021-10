Brasileiro de Jiu-Jitsu 2021: Tamiris da Silva e Larissa Martins no topo da faixa-roxa

Share it

Nesta quinta-feira, dia 30 de setembro, o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2021 chegou a seu sexto dia de duração. Desta vez, a Arena da Juventude e os tatames da CBJJ receberam atletas da divisão feminina dos faixas-roxas.

O destaque do dia ficou com Tamiris da Silva, atleta da Dream Art que conquistou o almejado ouro duplo no evento. Primeiro, Tamiris precisou superar duas adversárias para disputar a finalíssima com Maria Raniele Alencar (Carlson Gracie Team), luta que lhe rendeu o título dos pesados e sua primeira medalha do dia.

Na disputa do absoluto, Tamiris voltou com tudo aos tatames e derrotou três oponentes até alcançar a final da categoria com a companheira de equipe Larissa Martins, campeã no peso médio. As atletas fecharam a final para a Dream Art.

Confira abaixo os resultados da categoria faixa-roxa feminina e clique aqui para o quadro completo de campeões!

FEMALE / ADULT / PURPLE / ROOSTER

1

Vanessa Coelho Ribeiro

GF Team

2

Ana Júlia Samara Rodrigues Lima

CheckMat

3

Joyce Kelli Leite Barros

Gracie Barra

3

Marilza Alves de Moura

Carlson Gracie Team

FEMALE / ADULT / PURPLE / LIGHT-FEATHER

1

Clarice Adão Amaral

014RBJJ

2

Maria Geovana Nunes de Souza

Nova União

3

Maria Luiza Nunes Pinto

Atos Jiu-Jitsu

3

Marianna Fonseca

Carlson Gracie Team

FEMALE / ADULT / PURPLE / FEATHER

1

Maria Cláudia Almeida Silva

Infight JJ

2

Isabela Silva

Atos Jiu-Jitsu

3

Camila de Araujo Roque

R1NG BJJ

3

Elisa do Carmo Brito da Cruz

3 R Jiu-Jitsu

FEMALE / ADULT / PURPLE / LIGHT

1

Brígida Carvalho Felipe

Qatar BJJ / Vision Brasil

2

Emily Pakulski

Unity Jiu-jitsu

3

Maria Carolina Joia da Silva

GF Team International

3

Maria Luisa Delahaye Amorim

GF Team

FEMALE / ADULT / PURPLE / MIDDLE

1

Larissa Martins dos Santos

Dream Art

2

Mayara Santos de Melo

GF Team

3

Jaine da Silva Fragoso

Feu BJJ Malibu

3

Rebeca Ferreira de Lima

GF Team

FEMALE / ADULT / PURPLE / MEDIUM-HEAVY

1

Vitoria Gabriella Nogueira dos Reis

Castro Team

2

Jhenifer Barbosa dos Santos Canezin

Alliance International

3

Gabriela Guimarães de Menezes Brêtas

Double Five

3

Kauane Ramos da Silva

CheckMat

FEMALE / ADULT / PURPLE / HEAVY

1

Tamiris Fernanda da Silva

Dream Art

2

Maria Raniele Alencar Lima

Carlson Gracie Team

3

Mell Victória de Souza Rangel

Infight JJ

3

Natacha Amanda Ribeiro da Silva

Equipe FJU BJJ

FEMALE / ADULT / PURPLE / SUPER-HEAVY

1

Mikaela Barros de Lima

GF Team

2

Glória Freitas dos Santos

GF Team

3

Maria Clara Fabri Birolli

Barbosa Jiu-Jitsu

3

Maria Eduarda de Oliveira Nascimento

Gracie Barra

FEMALE / ADULT / PURPLE / OPEN CLASS

1

Tamiris Fernanda da Silva

Dream Art

2

Larissa Martins dos Santos

Dream Art

3

Maria Cláudia Almeida Silva

Infight JJ

3

Mikaela Barros de Lima

GF Team