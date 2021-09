Os segredos do treino de Cristiano Ronaldo

Share it

Terror das defesas mesmo após passar dos 35 anos, o craque Cristiano Ronaldo teve seus “segredos para a boa forma” publicados no jornal inglês “The Sun”. Cristiano Ronaldo, que não bebe refrigerante e faz questão de um bom descanso, confirma que as teses de grande mestre Carlos Gracie estavam certinhas: o atleta precisa se alimentar com qualidade se quiser ver qualidade nas atuações.

Confira algumas dicas do sarado artilheiro luso:

1. No café da manhã, CR7 manda ver nas frutas, frios, queijo e iogurte com pouca gordura. Também come, por vezes, torrada integral com abacate. Suas frutas favoritas são banana ou maçã. (Muitos Gracie gostam de bater banana, maçã e água de coco com mel, belo desjejum.)

2. No almoço, frango e mais frango. E salada. A combinação de muita proteína e pouca gordura é sua receita alimentar bem seus músculos. Para variar, ele opta por um bom atum, outra de suas proteínas favoritas.

3. Jantar com peixe: como bom português, Cristiano gosta de uma carne branca e leve. E sempre com bastante salada a acompanhar. Seu peixe é invariavelmente grelhado ou assado. Os prediletos do gajo: espadarte, salmão, atum e bacalhau.

4. Seis refeições por dia: para se manter saciado e com o corpo bem nutrido, o atacante come seis refeições por dia. Além das três clássicas, ele gosta de um lanche noturno.

5. CR7 cumpre sempre suas oito horas de sono por dia, fora uma bela sesta antes dos jogos, ao estilo dos craques do MMA no vestiário. Além dos treinos no campo e de musculação, ele não falta a sessões de piscina, pilates e ioga.