Brasileiro de Jiu-Jitsu 2021: Isabely Lemos conquista ouro duplo na faixa-azul

No bairro carioca de Deodoro, o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2021 voltou a esquentar a Arena da Juventude em seu quarto dia de lutas. Desta vez, as disputas da categoria faixa-azul feminino tomaram conta dos tatames da CBJJ e proporcionaram grandes confrontos aos espectadores pelo Youtube da federação.

Com desempenho campeão no peso e absoluto, a atleta da GFTeam Isabely Lemos obteve destaque na competição ao conquistar o ouro duplo. Primeiro, Isabely superou duas adversárias para alcançar a final dos super pesados, na qual derrotou Larah Reis (FTBJJ) e garantiu a primeira medalha do dia.

Depois, almejando o título do peso aberto, Isabely retornou aos tatames e saiu vitoriosa em mais três duelos, até chegar na finalíssima com a companheira de equipe Gisele Tavares, campeã dos médios. As atletas fecharam a final para a GFTeam.

Confira abaixo os resultados da categoria faixa-azul feminino e clique aqui para o quadro completo de campeões!

FEMALE / ADULT / BLUE / ROOSTER

1

Thaynara Victoria Soares Da Silva

(Dream Art)

2

Regivane Abreu De Brito

(Six Blades Jiu-Jitsu)

3

Juliane Lima Da Silva Moraes

(CT MR)

3

Mariana Ferretti Levi

(Carlson Gracie Team)

FEMALE / ADULT / BLUE / LIGHT FEATHER

1

Eduarda Alves Santos

(Dream Art)

2

Grasielle Farias Brandão

(GF Team)

3

Gabrielle Russel Galvão

(GF Team)

3

Luana Carvalho Rodrigues

(Barbosa Jiu-Jitsu)

FEMALE / ADULT / BLUE / FEATHER

1

Aylla Raphaelly Rodrigues Da Silva

(Carlson Gracie Team)

2

Ana Vitória Pantoja Ferreira De Souza

(Caio Terra Association Brasil)

3

Isabelle Lucas

(Atos Jiu-Jitsu)

3

Mariana Moraes Berti De Andrade

(Gracie Barra)

FEMALE / ADULT / BLUE / LIGHT

1

Ashley Ribeiro Alves

(DDR JJ)

2

Mariah Mckennitt Alvares Barbosa

(Double Five)

3

Ana Beatriz Tanganelli De Souza

(CheckMat)

3

Raquel Nunes Oliveira

(Equipe Hugo Velasco Jiu-Jitsu)

FEMALE / ADULT / BLUE / MIDDLE

1

Gisele Constante Menezes Tavares

(GF Team)

2

Beatriz Fernanda Amaral

(CheckMat)

3

Joice Souza Nascimento

(G13 BJJ)

3

Renata Camilly De Carvalho Vicente

(Infight JJ)

FEMALE / ADULT / BLUE / MEDIUM HEAVY

1

Giovanna Jara De Souza

(Dream Art)

2

Luana Sousa Soares

(Alliance)

3

Mayara Cristina C. Dos Santos

(Valdénio Jiu-Jitsu)

3

Paloma Da Conceição Machado

(Companhia Jiu-Jitsu)

FEMALE / ADULT / BLUE / HEAVY

1

Sara Cristina De Oliveira Canuto

(CheckMat)

2

Kethelen Do Nascimento Arraes

(Alliance)

3

Thauane Vitoria Ferreira Dias

(Ryan Gracie Team)

3

Raysaa Candido L. Conde

(Bons Frutos)

FEMALE / ADULT / BLUE / SUPER HEAVY

1

Isabely Generoso Da Silva Lemos

(GF Team)

2

Larah Bandeira Da Silva Reis

(FTBJJ)

3

Isabela Do Nascimento Gomes

(Team Demerson Alves Jiu-Jitsu)

3

Rafaela Ferreira Dos Reis

(G.A Fight Jiu-Jitsu)

FEMALE / ADULT / BLUE / OPEN CLASS

1

Isabely Generoso Da Silva Lemos

(GF Team)

2

Gisele Constante Menezes Tavares

(GF Team)

3

Joice Souza Nascimento

(G13 BJJ)

3

Larah Bandeira Da Silva Reis

(FTBJJ)