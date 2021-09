Luta completa: A guerra de Rodolfo e Xande na Copa Podio

Share it

Em 2013, durante o GP de Pesos Pesados da Copa Podio de Jiu-Jitsu, os campeões mundiais Rofolfo Vieira e Xande Ribeiro tiveram a chence de se enfrentar mais uma vez, após um duelo épico realizado meses antes, no Mundial da IBJJF.

O duelo, como era de se esperar, foi marcado pelo clássico “guardeiro x passador”, com Xande prontamente puxando a luta para guarda e Rodolfo usando toda a sua pressão para passar. Rodolfo contabilizou algumas vantagens, sem superar a guarda blindada de Xande. No fim das contas, Xande ficou por cima e bombardeou a guarda de Rodolfo, que se mostrou eficiente também por baixo para evitar a blitz de Xande e ficar com a vitória.

Confira a luta, gentilmente disponibilizada por nossos parceiros da Copa Podio, no vídeo abaixo!