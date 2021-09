Brasileiro de Jiu-Jitsu 2021: Leonardo Ferreira fatura ouro duplo na faixa-azul

Share it

Terceiro dia de ação no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2021, realizado na Arena da Juventude, em Deodoro, Rio de Janeiro. Nas oito áreas de luta, além dos faixas-brancas da divisão master, tivemos as animadas lutas de faixa-azul adulto, no masculino.

Destaque do dia, o atleta Leonardo Ferreira, da Alliance/Mario Reis, venceu todas as batalhas do meio-pesado e do absoluto, garantindo o ouro duplo. Em ambas as divisões, Leonardo mostrou habilidade na guarda-x e nas finalizações, em jogo característico dos principais nomes da escuderia do time gaúcho. Após três lutas no meio-pesado, Leonardo encarou e venceu o xará Leonardo Augusto (Ryan Gracie) na finalíssima por 7 a 0 nos pontos.

Já no absoluto, com mais quatro lutas no caminho até o título, Leonardo avançou com garra para ficar frente-a-frente com Pedro Filho (Zenith BJJ). Após duas entradas de guarda-x com subidas que valeram vantagens, Leonardo garantiu o sucesso por 2 a 0 e seu segundo ouro do dia.

Confira abaixo os resultados da divisão faixa-azul masculino, e para o quadro completo de campeões, clique aqui. Oss!

A cobertura do Brasileiro de Jiu-Jitsu 2021 é um oferecimento da Braus Fight

MALE / ADULT / BLUE / ROOSTER

1

Josué Braga Lira

SV Team

2

Kleber Barboza Alves

Dream Art

3

Arthur Teixeira Francisco

Fight for a Kid

3

Wesley Teixeira Pinto

Carlson Gracie Team

MALE / ADULT / BLUE / LIGHT-FEATHER

1

Rerisson dos Santos Gabriel

Carlson Gracie Team

2

Mateus Felipe de Souza Porto

Gracie Barra BJJ

3

Jeron Santos de Souza

Team Yuri Carlton

3

Kobe L. Litov

Team Robson Moura

MALE / ADULT / BLUE / FEATHER

1

Bruno Marllon Costa

Dream Art

2

Bruno Luis Santanna Caglioni

Kronos BJJ

3

Matheus da Cunha Pinheiro Goncalves

Academia Pitbull

3

Rodrigo Santos Braga

GF Team International

MALE / ADULT / BLUE / LIGHT

1

Rômulo Elizeu Rocha Diniz

Alliance

2

Rafael Belmont Gamba

Alliance International

3

Enzo Ciarlini Gurgel Azara

Gracie Barra

3

Thiago Robson Saboia Sousa

Alliance

MALE / ADULT / BLUE / MIDDLE

1

Júlio Gabriel Almeida M. de Sousa

Dream Art

2

Victor Tannus de Araujo

MXT Academy BJJ

3

Felipe Ribeiro Lacerda

Nova União

3

Heitor Pinheiro de Souza Silva

Qatar BJJ / Vision Brasil

MALE / ADULT / BLUE / MEDIUM-HEAVY

1

Leonardo Silveira Ferreira

Alliance

2

Leonardo Augusto Cordeiro

Ryan Gracie Team

3

Joao Vitor Soares de Oliveira

ESJJ (Excelence School of Jiu-Jitsu)

3

Natã Tenca Lima

Atos Jiu-Jitsu

MALE / ADULT / BLUE / HEAVY

1

Andre Fernandes Baeta de Faria

Kronos BJJ

2

Luiz Felipe Rigo

Dream Art

3

Vitor de Souza Silva dos Santos

CheckMat

3

Wesley Schmichael Marques Araújo

Nova União

MALE / ADULT / BLUE / SUPER-HEAVY

1

Jonathas Matheus Miranda Freitas

Alliance

2

Vinicius Eduardo Oliveira Pereira

Gracie Barra

3

Luis Rafael Baptista Lopes

Cicero Costha Internacional

3

Samuel Ramalho Do Nascimento

GF Team

MALE / ADULT / BLUE / ULTRA-HEAVY

1

Pedro Marcolino Sales Filho

Zenith BJJ

2

Thierry Felipe Alves Lima de Souza

Nova União

3

Natanael Alves Ferreira

Karkara BJJ

3

Wagner Antônio Ferreira de Brito

GF Team

MALE / ADULT / BLUE / OPEN CLASS

1

Leonardo Silveira Ferreira

Alliance

2

Pedro Marcolino Sales Filho

Zenith BJJ

3

Júlio Gabriel Almeida M. de Sousa

Dream Art

3

Natã Tenca Lima

Atos Jiu-Jitsu