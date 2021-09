Brasileiro de Jiu-Jitsu 2021: Léo Leite, Carina Santi e Karlona Hipólito brilham no segundo dia

Share it

“Dormi no hospital ontem. Acordei hoje e vim competir”, disse o veterano bicampeão mundial Léo Leite (Alliance) após conquistar o título no Brasileiro de Jiu-Jitsu 2021 nesse domingo, dia 26 de setembro, na Arena da Juventude, no Rio de Janeiro. Uma crise renal pegou o craque de surpresa uma noite antes de competir.

Recuperado do susto, Léo não quis saber de voltar para casa e descansar. Pegou o kimono e partiu direto rumo à Arena da Juventude, onde conquistou mais uma medalha dourada para colocar em sua parede. Este foi o primeiro torneio de Léo Leite como master pela IBJJF. Atleta de MMA, hoje sob contrato com o Bellator, Léo venceu o pesadíssimo master 3 contra adversários bem mais pesados.

Outros destaques ficaram para nossas professoras GMI Carina Santi (G13BJJ) e Karlona Hipólito (Top Brother), que faturaram títulos no peso e absoluto, no master 1 e 4, respectivamente. Carina, acompanhada do marido competidor Diogo Almeida e do filhão ainda no colo, teve uma motivação a mais para brilhar com as duas medalhas douradas. Já Karlona não teve adversárias no peso e se jogou no absoluto master 4, vencendo duas lutas para completar o pódio com ouro duplo.

Confira abaixo os resultados parciais do Brasileiro de Jiu-Jitsu após dois dias de disputa, e para o quadro completo de campeões, clique aqui. Oss!

A cobertura do Brasileiro de Jiu-Jitsu 2021 é um oferecimento da Braus Fight

FEMALE / MASTER 1 / BLACK / LIGHT-FEATHER

1

Mayara de Pádua Cazeiro Bravo

Gracie Humaita

FEMALE / MASTER 1 / BLACK / FEATHER

1

Ruthe Ten Caten

Nova União

2

Giny Anikelly Miranda Aquino Calixto

CheckMat

3

Danielle Afonso

Rio Grappling Club

3

Deborah Carla Pereira da Silva

Ribeiro Jiu-Jitsu

FEMALE / MASTER 1 / BLACK / LIGHT

1

Thaís Gomes Teixeira

Carlson Gracie Team

2

Lysandra Karine Almeida de Sousa

Nova União

3

Carolina de Oliveira Gomes

GF Team

FEMALE / MASTER 1 / BLACK / MIDDLE

1

Renata Marinho Moreira

Alliance

2

Magali Rosa da Silva

Team Cruz BJJ

FEMALE / MASTER 1 / BLACK / MEDIUM-HEAVY

1

Mariana Magalhães

Otávio de Almeida

2

Kelly Gaspar das Candeias

R1NG BJJ

FEMALE / MASTER 1 / BLACK / SUPER-HEAVY

1

Carina Curvelo Santi

G13 BJJ

2

Adriane Silva

GF Team

3

Joseane Souza da Silva

GF Team International

FEMALE / MASTER 1 / BLACK / OPEN CLASS

1

Carina Curvelo Santi

G13 BJJ

2

Giny Anikelly Miranda Aquino Calixto

CheckMat

3

Mariana Magalhães

Otávio de Almeida

3

Thaís Gomes Teixeira

Carlson Gracie Team

FEMALE / MASTER 2 / BLACK / FEATHER

1

Edivânia Batista da Silva

Nova União

2

Sandra Inacio de Melo

Nova União

3

Aline Arbuini Verissimo

A2 Jiu-Jitsu

FEMALE / MASTER 2 / BLACK / LIGHT

1

Ana Flacia de Freitas Brito

Nova União

2

Viviane Cristina de Almeida Teixeira

Brazilian Top Team

3

Daniella Vieira da Silva

Double Five

3

Patricia Alvares Pacheco

Maromba Academia

FEMALE / MASTER 2 / BLACK / HEAVY

1

Isabel Cristina de Oliveira Moita

GF Team

FEMALE / MASTER 2 / BLACK / SUPER-HEAVY

1

Danuza Blanco

Lethal Team BJJ

2

Lidiane Mendonça Cavalcante

Rocinha Jiu-Jitsu

FEMALE / MASTER 2 / BLACK / OPEN CLASS

1

Danuza Blanco

Lethal Team BJJ

2

Isabel Cristina de Oliveira Moita

GF Team

3

Patricia Alvares Pacheco

Maromba Academia

3

Sandra Inacio de Melo

Nova União

MALE / MASTER 3 / BLACK / ROOSTER

1

Aldo Valente Ubaldo

Gracie Barra

MALE / MASTER 3 / BLACK / LIGHT-FEATHER

1

Sergio Alexandre Lourenço Capella Junior

Nova União

2

Fabio Neres dos Santos

GF Team

3

Bruno Ferreira Casquilha

De La Riva JJ

3

Elielson Ferreira Brito

Caio Terra Association Brasil

MALE / MASTER 3 / BLACK / FEATHER

1

Carlos Eduardo Enes Raymundo

GF Team

2

Gabriel Willcox Furley

Willcox Team

3

Marcelo dos Santos Silva

Marcelo Galo Jiu-Jitsu

3

Marcos Fernandes do Nascimento

Associação Monteiro

MALE / MASTER 3 / BLACK / LIGHT

1

Jofre Gonçalves Nascimento

Nova União

2

Vugner Amador da Silva

Nova União

3

Alessandro Brandão Bogado

Gracie Humaita

3

Vinicius Alves Alkaim

GF Team

MALE / MASTER 3 / BLACK / MIDDLE

1

Eduardo Milioli

Rilion Gracie

2

Robson Almeida Braga

R1NG BJJ

3

Edgar Leandro Gomes de Souza

GF Team International

3

Vinicius Paes de Figueiredo

G13 Jiu-Jitsu

MALE / MASTER 3 / BLACK / MEDIUM-HEAVY

1

Daniel Lopes Rodrigues

Julio Secco

2

José Valdir Pereira Reis

Corpo e Mente

3

Adolfo Cesar Tozi Ferreira

G13 BJJ

3

Eder de Souza Persiliano

TRIBUS BJJ

MALE / MASTER 3 / BLACK / HEAVY

1

Fabricio do Couto de Araujo

014RBJJ

2

Cristiano Santos Lazzarini

Gracie Barra

3

Antonio Carlos Nunes Fernandes

Familia Marcio Frank BJJ

3

Pedro Márcio Viana dos Santos

CheckMat

MALE / MASTER 3 / BLACK / SUPER-HEAVY

1

Diego Pereira de Santana

Six Blades Jiu-Jitsu

2

Gustavo Lindgren Machado da Silva

Gracie Barra

3

Claudio Godoy

R1NG BJJ

3

Junio Everton Leite

Gracie Humaita

MALE / MASTER 3 / BLACK / ULTRA-HEAVY

1

Leonardo Gergis F. Leite

Alliance

2

Paulo Alexandre de Souza

GF Team

3

Andre Luiz G. Pimenta Barreira

Nova União

3

Antonio Marcos Sotto Mayor Ribeiro

GF Team

MALE / MASTER 3 / BLACK / OPEN CLASS

1

Claudio Godoy

R1NG BJJ

2

Andre Luiz G. Pimenta Barreira

Nova União

3

Antonio Marcos Sotto Mayor Ribeiro

GF Team

3

José Valdir Pereira Reis

Corpo e Mente

FEMALE / MASTER 3 / BLACK / FEATHER

1

Sabrina Marcos Savi

Carlson Gracie Team

FEMALE / MASTER 3 / BLACK / HEAVY

1

Denise Macêdo de Almeida Campos

CheckMat

2

Liz Valeria Machado de Arruda Camara

Brazilian Fight

FEMALE / MASTER 3 / BLACK / OPEN CLASS

1

Denise Macêdo de Almeida Campos

CheckMat

2

Sabrina Marcos Savi

Carlson Gracie Team

MALE / MASTER 4 / BLACK / LIGHT-FEATHER

1

Joelson Souza Venancio

Gracie Barra

2

Ricardo Caetano da Silva

Gracie Barra

3

Alexandro Teixeira Caires

Galo Association BJJ

3

Cassius Marcelo Nascimento Souza Lima

Top Brother

MALE / MASTER 4 / BLACK / FEATHER

1

Cleito Soares de Resende

Cleito Soares Jiu Jitsu

2

Douglas Iakimoff E. de Oliveira

Nova União

3

Fabiano Bernardo de Freitas

Nova União

3

Gilvan Banho Basilio

Atos Jiu-Jitsu

MALE / MASTER 4 / BLACK / LIGHT

1

Gustavo Souto Perdigão Granha

Carlson Gracie Team

2

Richard Lacerda

Atos Jiu-Jitsu

3

Edevair Roni da Silva

Cohab Team Brazilian Jiu-Jitsu

3

José Marivan Alves Feitosa

Zenith BJJ

MALE / MASTER 4 / BLACK / MIDDLE

1

André Luis Monroy Ushirobira

Ushirobira JJ

2

Eduardo da Conceição

Atos Jiu-Jitsu

3

Henrique Patrick de Castro Silva

Gracie Barra

3

Leonardo Paes Oliveira

Gracie Barra

MALE / MASTER 4 / BLACK / MEDIUM-HEAVY

1

Evandro Pires Codato

Lótus Club

2

Carlos Rogerio Durlin

Skill BJJ

3

Alvaro Augusto Oliveira Ramos

Brazilian Top Team

3

Flavio Roberto Ferreira e Silva

Carlson Gracie Team

MALE / MASTER 4 / BLACK / HEAVY

1

Marco Paulo Mavroleon Vieira de Vasconcelos

Double Five

2

Guilherme dos Santos Melo

Nova União

3

Flavio dos Santos Gomes

Academia SBA Sylvio Behring

3

Murilo Pierucci de Souza

Zenith BJJ

MALE / MASTER 4 / BLACK / SUPER-HEAVY

1

André Luiz Novais

Nova União

2

Daniel Hugo Saraiva de Freitas

R1NG BJJ

3

Carlos Alberto Castro de Araujo Filho

Qatar BJJ / Vision Brasil

3

Fabio Jorge Hauly

Magoo JJ

MALE / MASTER 4 / BLACK / ULTRA-HEAVY

1

Silvio de Macedo Amaral

CheckMat

2

Ary Sergio de Souza Bello Junior

GF Team

3

Elieser Leandro Zanella

Gracie Barra

3

Emerson Leandro de Paula

Rocinha Jiu-Jitsu

MALE / MASTER 4 / BLACK / OPEN CLASS

1

André Luiz Novais

Nova União

2

Silvio de Macedo Amaral

CheckMat

3

José Marivan Alves Feitosa

Zenith BJJ

3

Marco Paulo Mavroleon Vieira de Vasconcelos

Double Five

FEMALE / MASTER 4 / BLACK / FEATHER

1

Fabiana Takatsu

Alliance

FEMALE / MASTER 4 / BLACK / MEDIUM-HEAVY

1

Maria do Carmo Paixão Teixeira

De La Riva JJ

FEMALE / MASTER 4 / BLACK / HEAVY

1

Claudia Patricia Lacerda

Carlson Gracie Team

2

Célia Regina Honorato de Oliveira

GF Team

FEMALE / MASTER 4 / BLACK / SUPER-HEAVY

1

Karla Hipolito de Albuquerque

Top Brother

FEMALE / MASTER 4 / BLACK / OPEN CLASS

1

Karla Hipolito de Albuquerque

Top Brother

2

Célia Regina Honorato de Oliveira

GF Team

3

Fabiana Takatsu

Alliance

3

Maria do Carmo Paixão Teixeira

De La Riva JJ

MALE / MASTER 5 / BLACK / LIGHT-FEATHER

1

Marcelo Pache Saldanha Ferreira

Carlson Gracie Team

2

Francisco José Coelho da Mota

Brazilian Top Team

MALE / MASTER 5 / BLACK / FEATHER

1

Handel Clark Lima

Nova União

2

Renato de Carvalho Barboza

Brigadeiro Brazilian Jiu-Jitsu

MALE / MASTER 5 / BLACK / LIGHT

1

Paulo Alberto de G. Nardy Junior

Infight JJ

2

Edson Arima

Alliance

3

Mauricio do Nascimento

Nova União

3

Roberto Rivelino Marques Dourado

Maromba Academia

MALE / MASTER 5 / BLACK / MIDDLE

1

Ary dos Santos Cardozo Junior

Escola BBS Jiu-Jitsu

2

Jocinaldo Barbosa Cavacante

Luiz Paulo Jiu-Jitsu USA

3

Cristovão Oliveira da Silva

014RBJJ

3

Pedro Goulart Junior

De La Riva JJ

MALE / MASTER 5 / BLACK / MEDIUM-HEAVY

1

Rogério Camargo Leite

Carlson Gracie Team

2

Marcelo Amador de Oliveira

GF Team

3

Marcelo da Silva Rogerio

3 R Jiu-Jitsu

3

Miguel Luiz Cavallari

ZR Team Association

MALE / MASTER 5 / BLACK / HEAVY

1

Hernandes Pereira da Silva

Barbosa Jiu-Jitsu

2

Jose Claudio Ferreira da Silva

Templo JJ

3

Luiz de Magalhães Ozorio

Brazilian Top Team

3

Wanderson Procópio de Amorim

Brazilian Top Team

MALE / MASTER 5 / BLACK / SUPER-HEAVY

1

Adrien Roberto Domingues

GF Team

2

Alexandre Aparecido Yamauchi

Peso Pesado

3

João Francisco da Silva Peixoto

Nova União

3

Luiz Felipe Marinho França

Gracie Barra

MALE / MASTER 5 / BLACK / ULTRA-HEAVY

1

Juscelino Silva dos Santos

CheckMat

2

Allon Rohde

Familia Marcio Frank BJJ

3

Marco Aurelio Buchaim Regos

Barbosa Jiu-Jitsu

MALE / MASTER 5 / BLACK / OPEN CLASS

1

Adrien Roberto Domingues

GF Team

2

Allon Rohde

Familia Marcio Frank BJJ

3

Marcelo Amador de Oliveira

GF Team

3

Miguel Luiz Cavallari

ZR Team Association

FEMALE / MASTER 5 / BLACK / SUPER-HEAVY

1

Sirley Almeida Adelino Baião

ARKA BJJ

MALE / MASTER 6 / BLACK / FEATHER

1

Jose Ricardo Dias Passos

Kronos BJJ

2

Márcio Jordão Reis

014RBJJ

3

Ronaldo de Souza Cardoso

Carlson Gracie Team

MALE / MASTER 6 / BLACK / LIGHT

1

Simão Henrique Correia Simão

Gracie Humaita

2

Sebastião Jeronimo Pereira

Equipe GTT/IST

3

Giancarlo Gaeta

Gracie Barra

3

Marco Antônio Neves de Lima

Brazilian Top Team

MALE / MASTER 6 / BLACK / HEAVY

1

Eduardo Henriques da Silva

EH Jiu-Jitsu Academy

2

Van Dyck Oliveira

João Roque JJ

3

Sérgio Luis de Souza Arraes

Nova União

MALE / MASTER 6 / BLACK / SUPER-HEAVY

1

Carlos Aldair Medeiros dos Santos

Santos Jiu-Jitsu

MALE / MASTER 6 / BLACK / ULTRA-HEAVY

1

Schumann de Lyra Carvalho

ABC Jiu-Jitsu

MALE / MASTER 6 / BLACK / OPEN CLASS

1

Schumann de Lyra Carvalho

ABC Jiu-Jitsu

2

Van Dyck Oliveira

João Roque JJ

3

Carlos Aldair Medeiros dos Santos

Santos Jiu-Jitsu

3

Simão Henrique Correia Simão

Gracie Humaita

MALE / MASTER 7 / BLACK / LIGHT

1

Igor Dominguez Andrade

Gracie Barra

2

Eduardo Soares da Costa

DDR JJ

3

Marcio Gomes Dias

Barbosa Jiu-Jitsu

MALE / MASTER 7 / BLACK / MIDDLE

1

Plábito Silva Dutra

Dutra Jiu-Jitsu

2

José Ciro da Silva

Gracie Barra

MALE / MASTER 7 / BLACK / OPEN CLASS

1

Plábito Silva Dutra

Dutra Jiu-Jitsu

2

Marcio Gomes Dias

Barbosa Jiu-Jitsu

3

Igor Dominguez Andrade

Gracie Barra

3

José Ciro da Silva

Gracie Barra