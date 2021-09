Share it

Numa tarde especial de dezembro de 2016, GRACIEMAG teve o privilégio de acompanhar um treininho e tanto. Em meio à sessão de trocação na Rio Fighters, no Rio de Janeiro, o canto do tatame foi reservado para o rola entre o campeão mundial absoluto de 1998, José Mario Sperry, e seu parceiro Miltinho Vieira.

Treinador de Miltinho nas priscas eras do Pride FC, Zé Mario quis relembrar os bons tempos, e dar aquele treininho solto de sempre com o amigo. Confira o treino e as declarações das feras no vídeo a seguir.