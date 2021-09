Brasileiro de Jiu-Jitsu 2021: Masters 1 e 2 brilham na abertura do evento

Share it

Foi dada a largada para o Brasileiro de Jiu-Jitsu, um evento histórico em vários sentidos. Há nove anos o torneio migrou do Rio de Janeiro para São Paulo, e em 2021 mais uma vez realiza seu maior torneio nacional em solo carioca, mas precisamente na Arena da Juventude, em Deodoro.

Para abrir os trabalhos, atletas do masculino faixa-preta master 1 e 2 lotaram as oito áreas montatas, trazendo muito Jiu-Jitsu e experiência para quem acompanhou o evento ao vivo pelo canal da IBJJF no Youtube.

Um dos destaques do dia foi o faixa-preta da Nova União Thales Leites. Ex-desafiante do cinturão peso médio do UFC, Thales pendurou as luvas no MMA em 2018, voltando a se dedicar integralmente ao Jiu-Jitsu de kimono, para em 2021 conquistar seu primeiro ouro no Brasileiro como faixa-preta, vencendo quatro lutas no master 2 super pesado.

“O importante é a jornada”, ressaltou a fera. “Vencer é bom, sempre dou o meu melhor, só que é ainda mais importante a jornada, os treinos, os aprendizados, as amizades criadas, isso tudo faz a diferença no Jiu-Jitsu e no esporte em geral. Luto para me divertir.”

Outros destaques do dia ficaram para Abraão Amorim, campeão do absoluto master 1; e para a dupla Giovanne Guedes Dellamea e Renan Fernandes, que fechou o pódio do absoluto master 2 para a Alliance.

Confira abaixo os resultados do primeiro dia do Brasileiro de Jiu-Jitsu!

MALE / MASTER 1 / BLACK / ROOSTER

1

Levy Jackson Melo Ferreira

Atos Jiu-Jitsu

2

Deeysson Borges Cardoso

Zenith BJJ

3

Jose Fernando da Silva

Gracie Barra

3

Sebastião Sergio da S. Alves

Alliance

MALE / MASTER 1 / BLACK / LIGHT-FEATHER

1

Pedro Henrique D. M. de Azevedo

R1NG BJJ

2

José Eduardo de Oliveira

Equipe Bravo JJ

3

Anoar de Lima Jezini

Nova União

3

Luiz Fernando Ribeiro de Andrade

GF Team

MALE / MASTER 1 / BLACK / FEATHER

1

Felipe Brito de Senna

GF Team

2

Daniel Sena Paulino

Renzo Gracie Academy

3

Eduard Richard Correa Lisboa

Alliance

3

Russel L White

Gracie Barra BJJ

MALE / MASTER 1 / BLACK / LIGHT

1

Luciano de Macedo Bernert

Atos Jiu-Jitsu

2

Caio Almeida Silva

Atos Jiu-Jitsu

3

Pedro Charles Pereira dos Santos

Equipe A

3

Vinícius Soares Vieira

Kioto Brazilian Jiu-Jitsu

MALE / MASTER 1 / BLACK / MIDDLE

1

André Astolfo Baccarin

PSLPB Cicero Costha USA

2

Chaise Olimpio Ivo Cavalcante Albuquerque

GF Team

3

Ericson Dias Lima

Nova União

3

Sandro Gabriel Vieira

Cantagalo Team

MALE / MASTER 1 / BLACK / MEDIUM-HEAVY

1

Diego Borges Silva

Six Blades Jiu-Jitsu

2

Jonhton Cezar Monteiro Candido

Nova União

3

Matheus Linhares Knorr

Alliance

3

Victor Del Corso Bomfim

GF Team

MALE / MASTER 1 / BLACK / HEAVY

1

Ives Emmanoel Oliveira Sacramento

Qatar BJJ / Vision Brasil

2

Frederico Pinto Cesar de Almeida

Otávio de Almeida

3

Abraao Amorim Magalhaes

CheckMat

3

Filipe Luiz dos Reis Carmona

Gracie Barra

MALE / MASTER 1 / BLACK / SUPER-HEAVY

1

Romes Pereira Ramos Junior

Rio Grappling Club

2

Wesley Lobo Archete

Gracie Barra

3

David Bernardo Santos Filho

Carlson Gracie Team

3

Hugo Leonardo B. Ferreira da Silva

Demian Maia Jiu-Jitsu

MALE / MASTER 1 / BLACK / ULTRA-HEAVY

1

Marcus Vinicius Gabriel Oliveira

Gracie Barra

2

Raul Fernandes Almeida

Nova União

3

Gabriel Fernandes Escobar da Silva

Atos JJ International

3

Samuel do Nascimento Pereira

Galo Association BJJ

MALE / MASTER 1 / BLACK / OPEN CLASS

1

Abraao Amorim Magalhaes

CheckMat

2

Romes Pereira Ramos Junior

Rio Grappling Club

3

Raul Fernandes Almeida

Nova União

3

Sandro Gabriel Vieira

Cantagalo Team

MALE / MASTER 2 / BLACK / ROOSTER

1

Juan Lopes da Silva

Carlson Gracie Team

2

Rodrigo Favacho dos Santos

014RBJJ – Nova Iguaçu

3

Anderson Kimura

Galeto Brothers BJJ

3

Leonardo Moysés DOS Santos

014RBJJ

MALE / MASTER 2 / BLACK / LIGHT-FEATHER

1

Caio Marco Pacheco Rodrigues

GF Team

2

Lúcio Flavio Mattos de Oliveira

GF Team

3

Francisco Maciel de Sousa

GF Team International

3

Rafael Freitas

Gracie Barra

MALE / MASTER 2 / BLACK / FEATHER

1

Rafael Porto da Costa

014RBJJ

2

Alexandre Lima Oliver

Corpo e Mente

3

Cosme Henrique Medeiros Santos

Icon Jiu-Jitsu Team

3

Wallace Diogo Mesquita

Academia Reação JJ

MALE / MASTER 2 / BLACK / LIGHT

1

Rafael Barbosa Carvalho da Costa

Renzo Gracie Academy

2

Willian Lemes

Rilion Gracie

3

Henrique de Andrade Mello

LEAD BJJ

3

Raphael Cardoso Chiecon

GF Team

MALE / MASTER 2 / BLACK / MIDDLE

1

Claudio de Mattos Cardoso

Gracie Barra

2

Sergio Rodrigo de Oliveira Benini

Gracie Barra

3

Antonio Alberto Carmona Pequeno de Barros

Brazilian Fight

3

Diego Martins Lopes

Barbosa Jiu-Jitsu

MALE / MASTER 2 / BLACK / MEDIUM-HEAVY

1

Vinicius Franklin de Carvalho

Gracie Barra BJJ

2

Tede Marcio Veloso Pinto

Gracie Barra

3

Anderson Lima

Ns Brotherhood

3

Vitor Fabio Martins Toledo

Atos Jiu-Jitsu

MALE / MASTER 2 / BLACK / HEAVY

1

Andson Angelo Cruz Batista

Nova União

2

Clóvis Martins Faustino

Keisei

3

Fabio de Mattos

Au Jiu-Jitsu Team

3

William Martins Morais de Lima

ZR Team Association

MALE / MASTER 2 / BLACK / SUPER-HEAVY

1

Thales Leites Lourenço

Nova União

2

Renan Fernandes Rodrigues

Alliance

3

Giovanne Guedes Dellamea

Alliance International

3

Sergio Teixeira de Britos

TRIBUS BJJ

MALE / MASTER 2 / BLACK / ULTRA-HEAVY

1

Agnaldo Luiz da Silveira

Gracie Barra

2

José dos Santos Júnior

Alliance

3

Flávio da Silva Paulo

Nova União International

3

Ricardo da Silva Oliveira

GF Team California

MALE / MASTER 2 / BLACK / OPEN CLASS

1

Giovanne Guedes Dellamea

Alliance International

2

Renan Fernandes Rodrigues

Alliance

3

Caio Marco Pacheco Rodrigues

GF Team

3

Vinicius Franklin de Carvalho

Gracie Barra BJJ