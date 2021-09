Buchecha derruba e finaliza Anderson na estreia no MMA

Share it

Logo após o toque das luvinhas, Marcus Almeida “Buchecha” não quis saber de estudo em sua estreia no MMA. Soltou um soco, encurtou e levou o compatriota Anderson “Braddock” Silva para o chão. De costas na lona do One FC, a temida técnica do kickboxer estava praticamente anulada.

Buchecha caiu de guarda passada, soltou umas bombas na cabeça e costelas do oponente e manteve a luta no centro do tablado. Em vez de firmar a montada, mudou para o norte-sul.

Para minar um pouco, soltou poderosas joelhadas com a perna direita. Estava aberto o caminho para o estrangulamento norte-sul. Os três tapinhas saíram aos 2min55s do primeiro assalto. Que estreia, senhoras e senhores.

“Depois de um ano em que mudei completamente em minha vida para só pensar em MMA, deu tudo certo. Ontem senti a melhor sensação da minha vida até hoje, e espero que seja só um passo na minha longa caminhada”, celebrou o hexacampeão mundial absoluto.

