Que tal aproveitar o fim de semana e relembrar uma aula especial com grande mestre Helio Gracie, no dojô da Gracie Humaitá em idos de 2008?

Nos dez minutos do vídeo, repare como mestre Royler Gracie ensina detalhes especiais para você lapidar seus estrangulamentos e passagens de guarda, com ajuda do craque Wellington Megaton e outras feras.

Bom estudo, e boa viagem no tempo! Oss…