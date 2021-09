Share it

Há uns bons anos, a luxuosa edição de GRACIEMAG #199 trazia o craque Ronaldo Jacaré na capa e buscava abrir a mente do leitor para o poder de jogar no giro no Jiu-Jitsu – receita de diversos campeões mundiais e até do medalhista olímpico Flávio Canto, que também ensinava seus macetes na revista.

Mas, afinal, como o giro funciona na prática? Para provar a eficiência dessa filosofia, GRACIEMAG relembra Jacaré e seu grande amigo Aryzinho Farias ensinando a dinâmica do giro, em treino soltinho ali pelos idos de 2005. Relembre e aprenda com as feras.