Marcus “Buchecha” na ponta dos cascos para estreia com Braddock

A trajetória do ídolo do Jiu-Jitsu Marcus Vinicius Almeida, 31 anos, começou ali na região litorânea do estado de São Paulo, passou pelo Tijuca, Gramado, pela Pirâmide da Califórnia e os tapetes de grappling de Pequim e Helsinque. E chega, enfim, a Singapura, onde Buchecha se verá novamente diante de uma “hora da verdade”, agora no MMA.

Aguardada desde 2019, a estreia do hexacampeão mundial absoluto será nesta sexta-feira, 24 de setembro, pelo One FC. O oponente é o kickboxer brasileiro Anderson “Braddock” Silva, de 35 anos. Buchecha viu pesos pesados de todos os cantos do planeta serem especulados e pularem fora do card, como o senegalês Oumar Kane, o sul-coreano Ji Won Kang e o norueguês Thomas Narmo.

O tempo foi benéfico para Buchecha lapidar seu jogo sem pressa. O tetra campeão mundial sem kimono e bicampeão do ADCC (2013 e 2017) pôde treinar forte nos Estados Unidos, com craques como Daniel Cormier, Khabib Nurmagomedov e Antonio “Cara de Sapato”, seu parceiro desde os tempos de faixa-marrom. A estratégia traçada nos treinos na American Top Team não traz mistério: a meta é baianar, cair por cima, amassar e finalizar.

Condecorado nos melhores ringues do planeta, Braddock Silva não conta apenas com sua maior experiência no MMA: o paulista tem 44 vitórias, 19 derrotas e um empate de luvas grandes. Nas artes marciais mistas, Anderson tem quatro lutas – três vitórias e uma derrota.

Relembre um pouco do estilo de Buchecha sem kimono, na final acima de 99kg do ADCC 2017. Oss!