Monstro sagrado do Jiu-Jitsu esportivo, Romulo Barral costuma dividir suas técnicas apuradas de guarda e finalizações em seminários pelo planeta, como o que ele realizou há uns anos na Alliance Acqua, do professor Thiago Arimura. Um trechinho valioso da aula foi disponibilizado para o leitor de GRACIEMAG.

O bom macete diz respeito à aplicação do triângulo partindo da guarda-aranha, uma das posições fortes de Barral.

O faixa-preta da Gracie Barra formado em Minas Gerais e radicado nos EUA mostra o movimento e já prevê a defesa do oponente, armando o bote para o ataque final. Com a perna estilingada para o alto, Romulo aplica o triângulo e explica com detalhes os ajustes para arrochar com pressão, mesmo que o adversário não esteja com o braço dentro da chave.

Confira a aula no vídeo abaixo. Oss!