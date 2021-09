Share it

Dez vezes campeão mundial faixa-preta entre os pesos-galos, Bruno Malfacine tem na sua lista de posições no Jiu-Jitsu uma infinidade de truques, e hoje o casca-grossa ensina a você, caro leitor de GRACIEMAG, uma boa raspagem usando a gola do adversário.

Na posição, enviada com exclusividade pela fera, a pegada cruzada serve para redirecionar o peso do oponente, enquanto Malfacine escapa o quadril para o lado oposto, com forte pegada na calça, para subir com a perna dominada.

Após executar a levantada técnica, Malfa abre duas opções: finalizar no braço caso o oponente se exponha, ou avançar com longo passo além da linha da cintura e projetar o quadril para frente, chegando na montada.

Confira a aula a seguir. Oss…