A arte de finalizar a preguiça, por Bibiano Fernandes

O hoje quarentão Bibiano Fernandes é um dos mais vencedores atletas da história do peso-pluma, com títulos no Mundial de Jiu-Jitsu e cinturões de MMA no One FC; confira suas receitas essenciais para atropelar desde a faixa-branca, publicadas originalmente nas páginas de GRACIEMAG. oss!

1. Risque a preguiça do seu dicionário.

“Eis uma palavra que não existe na minha vida”, prega Bibiano. Quem for sempre vencido pela preguiça na hora de acordar cedo, trabalhar, estudar, e batalhar, vai estar sempre no mesmo lugar. Se você não quer passar anos no mesmo lugar, na mesma faixa, é preciso deixar a preguiça de lado, acordar bem disposto e levantar da cama querendo vencer sempre – com o pensamento de que isso será seu grande trunfo no futuro.

2. Fortaleça sua autodeterminação.

O amazonense ensina: “Só você é capaz de encontrar sua própria força de vontade, o que motiva você e como adquirir e manter essa força dentro de você”. Repita mentalmente para você diariamente, “eu consigo”, e “eu vou chegar lá”. Sem determinação, é difícil evoluir no Jiu-Jitsu. Reflita, busque conhecer a si mesmo, pense e confie em seus valores, seus potenciais, e assim você chegará mais perto de hábitos ricos em disciplina, e vontade de vencer.

3. Exercite os ouvidos.

Seus professores estão sempre dispostos a ajudar, pois o aprimoramento do aluno é a satisfação do mestre. “Sempre me conectei bem com meus professores, como meu mestre Osvaldo Alves e o professor Faustino Neto, sem falar nos meus treinadores de muay thai”, diz o faixa-preta, que gosta de ouvir e trocar ideias com eles. Quando tiver dificuldades, peça conselhos. Escute outras visões sobre o problema.

4. Espante a inércia.

“Sempre haverá dias em que você vai acordar cansado, sem disposição, querendo parar. Inspire, expire, e repita que você precisa continuar”, ensina. O vencedor não pode parar. Continue se movimentando, trabalhando mente e corpo, com fé e planejamento sobre onde você quer chegar.

5. Visualize o objetivo.

Segundo Bibiano, é vital visualizar aonde se quer chegar, traçar planos e metas a cada semana de treino. Você se vê como um praticante esforçado? Se sim, as pessoas ao redor vão enxergar o mesmo. “O principal é imaginar seu maior sonho, visualizar aquela nova realidade e por sua imaginação em prática”, resume.

6. Descanso na hora certa é crucial.

O campeão peso-galo do One FC ensina: “Algumas pessoas dizem: ‘Dormir, só quando morrer’. Essas pessoas estão desprezando o valor que o descanso tem”. Dormir é vital, para o seu físico e o seu lado mental. “Quando dorme, o atleta regenera músculos e cérebro, e repõe células responsáveis por proteger todo o corpo, inclusive o circuito neural”, diz o lutador. Uma boa noite de sono, portanto, ajuda no rejuvenescimento.

7. Alimente-se com sabedoria.

Bibiano mantém desde os 20 anos uma dieta balanceada, sem comer muita carne vermelha: “Comer bem é o melhor meio de produzirmos energia boa dentro do corpo. Muita gente acorda de manhã e consome muito açúcar, toma coca-cola ou suco de caixa, e isso não traz qualquer benefício para o organismo, ou o sistema imunológico”.