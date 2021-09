Como encaixar o mata-leão com as luvas de MMA, por Rani Yahya

Share it

Faixa-preta de Jiu-Jitsu e campeão do ADCC, Rani Yahya tem o costume de fazer bonito no solo, principalmente quando o assunto é entrar em ação pelo UFC. Atleta da organização desde 2011 (sem contar outros três anos como contratado do WEC, que posteriormente foi incorporado ao Ultimate), Rani tem no jogo de chão seu ponto forte, e hoje traz para o leitor de GRACIEMAG um de seus macetes.

De luvas para MMA e sem kimono, Rani mostra como fazer para superar o adversário que defende o mata-leão isolando um dos braços de ataque. Para tal, Rani troca a pegada atravessada no peito do adversário pela pegada de dez dedos, e assim aproxima a mão travada. Depois, coloca a mão no bíceps, por cima do braço adversário, e faz pressão até liberar e finalizar.

A técnica, facilmente ajustável para seus treinos de kimono, pode ser a solução para finalizar o oponente que se defende bem quando é surpreendido pela pegada de costas. Confira no vídeo abaixo, estude e aplique no seu jogo!