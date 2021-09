Share it

Certa tarde memorável em Kansas, nos EUA, os professores Vinicius Gimenes, Felipe Ninja e Léo Peçanha mostraram suas opções prediletas para superar a ardilosa worm-guard, no dojo da equipe Kronos BJJ.

A guarda com lapela enroscada na perna, também conhecida como “guarda-minhoca” pode parecer difícil de superar, mas as dicas dos professores vão ajudar você a surpreender os guardeiros mais hábeis.

Repare que, em todas as posições, o primeiro passo é matar a perna do oponente que está na lapela, para diminuir sua capacidade de controlar a posição. Em seguida, cada professor dá o seu toque para superar a mesma, chegando do lado ou nas costas.

Confira a aula no vídeo abaixo!