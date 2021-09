Xadrez ou damas? 3 detalhes para passar a guarda sem kimono

Share it

Mestre Relson Gracie costuma resumir assim as complexidades do Jiu-Jitsu com e sem kimono: “Jiu-Jitsu é xadrez, e Jiu-Jitsu sem kimono é jogo de damas”.

Seja qual for o tabuleiro, a luta requer estratégias e táticas capazes de deixar o oponente perdido na hora da verdade. É o que nos ensinaram um dia as feras Christofer Biude e Wilson Ulhôa, no belo dojô da academia Domo, nossa GMI no Espírito Santo afiliada à Atos em Vitória.

Na aula, Christofer repassa três opções da passagem sem kimono muito eficientes. Sem o paletó para fazer as pegadas que facilitam na passagem, o professor trabalha com as mãos para movimentar o adversário no solo e abrir o caminho para chegar até o domínio lateral.

Confira e bom estudo!