Dono de um extenso leque de transições e finalizações no Jiu-Jitsu, o casca-grossa Rafael Dallinha começou a treinar em Florianópolis e hoje ensina alunos de todas as idades em San Diego, Califórnia.

O faixa-preta da escola La Jolla Jiu-Jitsu ensinou para a equipe GRACIEMAG uma técnica para lá de sorrateira útil para surpreender em treinos e campeonatos.

Com seu amigo Rodrigo Medeiros, Dallinha mostra uma alternativa surpresa para finalizar numa espécie de mão-de-vaca invertida ao dominar as costas. Para ajustar a finalização, Rafael escorrega até a palma da mão do adversário, para assim começar a torção e sair o corpo para lateral. Após a pegada, o professor mostra três ajustes para pegar na mão, além de abrir o oponente para uma alternativa no armlock.

Confira a aula no vídeo abaixo