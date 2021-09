Os exercícios de Rickson Gracie para mulheres que treinam Jiu-Jitsu

Share it

Em seu novo portal Rickson.academy, o campeão invicto da família tem disponibilizado dicas, reflexões e aulas completas de Jiu-Jitsu.

Hoje, o principal objetivo de mestre Rickson Gracie é mostrar como o Jiu-Jitsu pode ser praticado por todas as faixas etárias. E por pessoas que nem sequer cogitaram vestir um kimono um dia.

“O Jiu-Jitsu é uma arte marcial capaz de ser apreciada e praticada por qualquer pessoa. O modo e a intensidade com que ela é praticada é que diferencia se a pessoa vai usar o Jiu-Jitsu em campeonatos, no MMA profissional, no exército, como segurança de boate ou apenas para relaxar, e manter a boa forma mental e física”, lembrou Rickson, em entrevista recente ao podcast de Jocko Willink.

“Hoje, eu estimo que a cada faixa-azul que se forma numa boa escola de Jiu-Jitsu, cem outros praticantes desistem antes de conquistar a azul. Isso porque as academias hoje funcionam num sistema de confronto entre alunos. Dessa maneira, sempre que o aluno vai à academia, ele precisa se botar à prova, mostrar que é durão. Quando muitas vezes o desafio se mostra duro demais para alguns, ele não está em busca daquilo.”

Para Rickson, os professores podem até segurar os faixas-brancas por uns meses, mas em alguma etapa, eles vão precisar se por em confronto. “E assim, em seis meses a ampla maioria de alunos vai abandonar o kimono. E pior: a grande maioria destes jamais dará outra chance ao Jiu-Jitsu, e não vai poder experimentar seu maior benefício, que é o de manter a calma mesmo nas piores situações da vida.”

Confira alguns exercícios inovadores de seu curso para mulheres, iniciantes e alunos em geral em busca de boa forma, paz de espírito e autoconfiança para lidar com os estresses da vida.