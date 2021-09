5 dicas do campeão Fellipe Andrew para melhorar sua guarda

Share it

Atual campeão absoluto do Pan de Jiu-Jitsu, o casca Fellipe Andrew já deu algumas boas dicas para os leitores de GRACIEMAG. Certa vez, pedimos que Fellipe destacasse as cinco principais características que todo bom guardeiro deveria ter para manter o passador em constante perigo. Fellipe então nos ensinou:

1. “Tome sempre iniciativa. Nunca espere o adversário atacar primeiro, pois pode ser tarde demais.”

2. “Faça treinos específicos de finalizações partindo da guarda, a repetição leva à perfeição.”

3. “Tenha sempre variações de guarda para enfrentar adversários com características diferentes de passagem, com os joelhos no chão, de pé, ou como ele vier. Esteja pronto!”

4. “Saiba o momento certo de usar as finalizações e quando a melhor opção é pontuar. Não se afobe.”

5. “Sempre tenha as pegadas mais fortes e dominantes. Treine na academia para melhorar nesse fundamento.”