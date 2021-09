O Jiu-Jitsu adaptado e eficaz de Jean Jacques Machado

Share it

Empolgada com as exibições de nossos craques nas Paralimpíadas de Tóquio, com 22 ouros e 72 medalhas no total, nossa equipe decidiu rever velhas lutas do mestre pioneiro do Jiu-Jitsu adaptado.

Jean Jacques Machado, nascido em 1968, é um habilidoso campeão do ADCC, tendo vencido a divisão até 77kg do ADCC 1999, além de ficar com a prata no absoluto em 2001.

E o craque formado pela Gracie Barra fez tudo isso sem os dedos da mão esquerda.

Relembre o estilo vitorioso e adaptado – e de pressão total – do campeão Jean Jacques, na final do ADCC 1999, contra a fera Kaoru “Caol” Uno, que em 2009 chegaria ao UFC. Oss!