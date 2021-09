Pan 2021: Fellipe Andrew fatura ouro duplo e Yara Soares vence no absoluto

Share it

O Pan de Jiu-Jitsu em 2020 foi o primeiro torneio de grande porte durante a fase mais complicada da pandemia. Em 2021, o evento voltou com força total para embalar outros grandes torneios que virão neste ano, em fase de maior recuperação mundial. E para coroar os fãs da arte suave, tivemos nos tatames de Kissimmee, na Flórida, um torneio com lutas mais soltas, movimentadas e com mais finalizações, diferente da competição do ano passado, que parecia mais truncada que o habitual.

Dito isto, tivemos no último dia do torneio, que se estendeu entre os dias 1 e 5 de setembro, as finais de faixa-preta adulto masculino e feminino. Fellipe Andrew e Yara Soares, ambos da Alliance, foram os destaques do dia. Fellipe, com mais um ouro duplo na carreira, e Yara com o título absoluto e uma honrosa prata na sua divisão de peso.

No masculino, Fellipe chegava mais uma vez como favorito em ambas as chaves que disputou. Atual líder do ranking na faixa-preta, Fellipe abriu o dia de títulos vencendo a final do super pesado, ao superar o duro Guilherme Augusto, da Alliance SP. Em seguida, Fellipe voltou a enfrentar seu adversário do Pan 2020, o campeão mundial Gustavo Batista. Embalado pelo ouro no peso pesado, conquistado ao bater Adam Wardzinski na primeira final masculina do dia, Gustavo entrou com confiança e puxou Fellipe para a guarda. Foi aí que a estrela do craque da Alliance brilhou, ao conseguir passar e levar a melhor na batalha de inversões da luta, que terminou em 18 a 8 para Fellipe. Vitória e ouro duplo na mochila para o jovem e promissor atleta formado por Rodrigo Cavaca.

No feminino, Yara Soares mostrou mais uma vez uma maturidade gigante nos tatames. Na final do super pesado, Yara acabou superada pela rival Gabi Pessanha (Infight), em mais um duelo tradicionalmente equilibrado entre as duas. Sem enfraquecer a mente, Yara voltou determinada a bater a campeã mundial Ana Carolina Vieira, que faria sua primeira final de absoluto na preta e vinha de vitória sobre a perigosa finalizadora Elisabeth Clay, em duelo no qual garantiu o ouro do meio-pesado. Na finalíssima, Yara engatilhou sua guarda-laçada e conteve os avanços de Ana, para enfim conseguir raspar por dois pontos. Yara ainda conseguiu se posicionar atrás de Ana em tentativa de estrangulamento, mas a irmã de Rodolfo Vieira rechaçou o ataque e, mesmo com a derrota, saiu. Vitória para Yara que levantou a cabeça e alcançou seu maior título na IBJJF até o momento.

Confira abaixo os resultados das finais de faixa-preta!

MASCULINO

GALO

Lívio Ribeiro (Ares BJJ) venceu Hiago Gama (Alliance) 6 a 2 nos pontos

PLUMA

Diego Pato (Cícero Costha) venceu Pedro Diaz (Carlson Gracie) por desistência (lesão)

PENA

Jamil Hill (Lloyd Irvin) venceu Gabriel Sousa (ZR Team) por 4 a 2 nos pontos

LEVE

Johnatha Alves (AOJ) venceu Lucas Valente (Gracie Barra) por 2 a 0 nos pontos

MÉDIO

Tainan Dalpra (AOJ) venceu Yago Souza (NS Brotherhood) por 2 a 0 nos pontos

MEIO-PESADO

André Porfírio (Fight Sports) finalizou Pedro Marinho (Gracie Barra) na chave de pé

PESADO

Gustavo Batista (Atos) venceu Adam Wardziski (Checkmat)por 3 a 0 nas vantagens

SUPER PESADO

Fellipe Andrew (Alliance) venceu Guilherme Augusto (Alliance) por 4 a 2 nos pontos

PESADÍSSIMO

Victor Hugo (Six Blades) finalizou Rodrigo Ribeiro (G13BJJ) com estrangulamento pelas costas

ABSOLUTO

Fellipe Andrew (Alliance) venceu Gustavo Batista (Atos) por 18 a 8 nos pontos

FEMININO

GALO

Lavinia Barbosa (Checkmat) venceu Jessa Khan (AOJ) nos pontos

PLUMA

Anna Rodrigues (Alliance) venceu Mayssa Bastos (GFTeam) nos pontos

PENA

Bia Basílio (Atos/Almeida) finalizou Gabi McComb (Atos) na chave de pé

LEVE

Nath Ribeiro (Checkmat) venceu Margot Ciccareli (Unity) nos pontos

MÉDIO

Luiza Monteiro (Atos) venceu Andressa Cintra (Gracie Barra) nos pontos

MEIO-PESADO

Ana Carolina Vieira (Aviv) venceu Elisabeth Clay (Ares) nos pontos

PESADO

Maria Malyjasiak (Abmar Barbosa) finalizou Melissa Cueto (Gracie Humaita) no mata-leão

SUPER PESADO

Gabi Pessanha (Infight) venceu Yara Soares (Alliance) nos pontos

ABSOLUTO

Yara Soares (Alliance) venceu Ana Carolina Vieira (Aviv) nos pontos