Fellipe Andrew, Luiza Monteiro e mais destaques inscritos no Pan de Jiu-Jitsu 2021

Com o Pan-Americano de Jiu-Jitsu rolando desde o dia 1º de setembro, em Kissimmee na Flórida, chegamos ao dia 4 de setembro com as primeiras lutas de faixas-pretas adultos, no masculino e feminino.

GRACIEMAG mergulhou na lista de inscritos e separou alguns dos nomes que podem ser destaque no torneio, que este ano funciona como um belo aquecimento para o Mundial da IBJJF de 2021.

Confira abaixo e deixe seu palpite para os campeões no peso e também os guerreiros do absoluto. Oss!

MASCULINO

Adult / Male / Rooster

TEAM NAME Alliance Hiago Gama Ares BJJ Cícero Saldanha

Adult / Male / Light-Feather

TEAM NAME Alliance Meyram Maquiné Cicero Costha Internacional Diego Pato Cicero Costha Internacional Kalel Nascimento GF Team Bebeto Oliveira

Adult / Male / Feather

TEAM NAME Alliance Gianni Grippo Alliance Isaac Doederlein Ares Arizona BJJ Osvaldo “Queixinho” Moizinho Ares BJJ Josh Cisneros Fight Sports Fabricio Andrey “Takaka” GF Team Israel Almeida Nova União Alex Sodré Nova União Diego Sodre Rodrigo Pinheiro BJJ Thiago Macedo Team Lloyd Irvin Jamil Hill-Taylor ZR Team Association Gabriel Sousa

Adult / Male / Light

TEAM NAME Alliance Johnny Tama Art of Jiu Jitsu Johnatha Alves Atos Jiu-Jitsu Andy Murasaki Atos Jiu-Jitsu Michael Liera Jr. Gracie Barra Lucas Valente Rodrigo Freitas Brazilian Jiu-Jitsu Rodrigo Freitas

Adult / Male / Middle

TEAM NAME Art of Jiu Jitsu Tainan Dalpra Atos Jiu-Jitsu Jonnatas Gracie Atos Jiu-Jitsu Ronaldo Júnior Atos JJ USA Leo Lara CheckMat Mathias Luna Double Five Eduardo Avelar Gracie Barra Thiago Aso Ns Brotherhood Yago Souza One Jiu-Jitsu Brasil Caio Caetano R1NG BJJ Lucas Valle Unity Jiu-jitsu Felipinho Cesar Unity Jiu-Jitsu Brasil Italo Moura

Adult / Male / Medium-Heavy

TEAM NAME CheckMat Gabriel “Todd” Almeida Fight Sports André Porfirio GF Team Jaime Canuto GF Team Lucas Laet Gracie Barra Pedro Marinho Rodrigo Pinheiro BJJ Manuel Ribamar Unity Jiu-jitsu Murilo Santana Unity Jiu-Jitsu Brasil Jeferson Guaresi

Adult / Male / Heavy

TEAM NAME Alliance Vinicius “Trator” Gazola Atos Jiu-Jitsu Gustavo Batista CheckMat Adam Wardzinski ZR Team Association Diego “Sem Noção” Ramalho

Adult / Male / Super-Heavy

TEAM NAME Alliance Fellipe Andrew Alliance Guilherme Augusto Gracie Barra Lucas Norat Unity Jiu-jitsu Devhonte Johnson

Adult / Male / Ultra-Heavy

TEAM NAME G13 BJJ USA Rodrigo Ribeiro GF Team Max Gimenis Gracie Barra AJ Agazarm Roberto Traven BJJ Helton Junior Six Blades Jiu-Jitsu Victor Hugo Marques

FEMININO

Adult / Female / Rooster

TEAM NAME Art of Jiu Jitsu Jessa Khan CheckMat Lavinia Barbosa

Adult / Female / Light-Feather

TEAM NAME Alliance Anna Rodrigues GF Team Mayssa Bastos

Adult / Female / Feather

TEAM NAME Atos Jiu-Jitsu Bia Basilio Atos Jiu-Jitsu Gabrielle McComb

Adult / Female / Light

TEAM NAME Atos Jiu-Jitsu Nicole Sullivan CheckMat Nathalie Ribeiro

Adult / Female / Middle

TEAM NAME Atos Jiu-Jitsu Luiza Monteiro Gracie Barra Andressa Cintra

Adult / Female / Medium-Heavy

TEAM NAME Ares BJJ Elisabeth Clay Aviv Jiu-Jitsu Ana Carolina Vieira Guigo JJ Thamara Ferreira

Adult / Female / Heavy

TEAM NAME Abmar Barbosa Association Maria Malyjasiak Cary Brazilian Jiu-Jitsu Sarah Rice Fight Sports Maggie Grindatti

Adult / Female / Super-Heavy