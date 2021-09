Share it

É impossível contabilizar quantas grandes lutas de Jiu-Jitsu ficaram perdidas no tempo. Algumas delas residem apenas na memória dos mais antigos frequentadores de arquibancadas de campeonatos. Outras, com certa dose de sorte, acabam sendo resgatadas do esquecimento e voltam à tona.

Hoje, GRACIEMAG relembra um duelo que sacudiu o ginásio do Iate Clube Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Foi no Brasileiro de Jiu-Jitsu de 1998, no qual tivemos Amaury Bitetti e suas investidas rápidas e potentes, contra a fera Ryan Gracie, com a técnica e o coração que lhe deram fama.

Como o duelo se desenrolou? Relembre no TBT de hoje, no vídeo abaixo.