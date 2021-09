Share it

Em mais uma das relíquias garimpadas nos arquivos do mestre Osvaldo Paquetá, voltamos 20 anos no tempo até 2001, para a seletiva do ADCC no Rio de Janeiro, em duelo entre dois nomes conhecidos dos nossos leitores.

Leonardo Santos, peso leve do UFC, na época ainda representando apenas o Jiu-Jitsu, lutou pela Nova União buscando a vaga no evento principal do ADCC, em Abu Dhabi. Do outro lado, seu adversário era o global Marcelo Zulu, atleta da seleção brasileira de luta olímpica, lutador de MMA e treinador de wrestling da CM System.

Confira o duelo no vídeo abaixo no nosso #tbt de hoje!