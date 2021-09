Jiu-Jitsu x luta livre: o estilo de Fabio Gurgel no vale-tudo

Share it

Há precisos 30 anos, um time e tanto de representantes do Jiu-Jitsu entrava no ar, ao vivo pela televisão aberta, para enfrentar as feras brabíssimas da luta-livre.

Treinados e orientados por grande mestre Carlson Gracie, os consagrados Fabio Gurgel, Murilo Bustamante e Wallid Ismail empunharam a bandeira da arte suave com galhardia no Grajaú, no Rio de Janeiro. Após farta distribuição de montadas, murros e pedaladas, para choque total dos espectadores, o time do Jiu-Jitsu terminou invicto, com três vitórias na noite.

As academias do Rio de Janeiro nunca haviam visto tantos alunos se matriculando ao mesmo tempo como naquela semana de 1991, após a exibição das lutas na Globo.

Relembre o clima do evento, com as imagens da estreia de Fabio Gurgel no vale-tudo, no duelo contra o representante da luta-livre Denílson Maia, em narração marcante da TV Gazeta de São Paulo. Impagável!

http://www.youtube.com/watch?v=adXlY-iVlzs<