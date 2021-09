Algoz de Jacaré, Sergipano vence de kimono no Sul-Americano

Share it

“Minha casa é o Jiu-Jitsu”, afirmou orgulhoso o casca-grossa André Sergipano, atleta peso médio do UFC. Mesmo vindo de vitória maiúscula sobre Ronaldo Jacaré no Ultimate, finalizando o astro no armlock, Sergipano não quis saber de descanso e se jogou no Sul-americano da CBJJ, vencendo a divisão super pesado master 1 na faixa-preta. A intenção de André é se manter-se ativo e competindo, para deixar o corpo sempre pronto:

“Quando o funil começa a apertar no UFC, os medianos vão sair e os que são atletas de verdade vão conseguir chegar ao topo da divisão, que é o meu objetivo. Mês que vem tem o Brasileiro e quero conquistar mais uma medalha.” Confira a entrevista completa no vídeo. Oss!