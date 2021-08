José Roberto e a disciplina como base para o sucesso no Jiu-Jitsu

Share it

Apesar de acolhedor, o Jiu-Jitsu oferece uma árdua caminhada para aqueles que buscam se colocar em seus mais altos patamares. Como isto em mente, José Roberto, GMI e líder da equipe JRBJJAC em Rio Branco, no Acre, prepara seus alunos não só no tatame, mas no campo de batalha mais desafiador: a mente.

Em papo com GRACIEMAG, José explicou como a disciplina é a base para o sucesso, além de contar sobre seus primeiros contatos com o Jiu-Jitsu e como a faixa-azul marcou o início de sua carreira como professor. Confira nas linhas abaixo!

* Entre para o time GMI! *

GRACIEMAG: Como foram seus primeiros anos no Jiu-Jitsu?

JOSÉ VIANA: Conheci o Jiu-Jitsu por conta de um amigo de infância, que treinava em um projeto social no interior de Xapuri, aqui no Acre. No ano de 2000, esse amigo me convidou para conhecer o projeto e eu aceitei, dando início ao meu relacionamento com o Jiu-Jitsu. Pouco tempo depois de ingressar na academia, ainda na faixa-azul, comecei a dar aulas, por conta do afastamento do meu professor.

Sempre gostou de competir?

Sim, participei de um campeonato nos meus primeiros seis meses de treino. Naquela época, por conta de ser um esporte novo na região e ter poucos praticantes, haviam poucas competições, mas eu participava sempre que podia. Ainda gosto de competir e não tenho pretensão de parar, mas priorizo o meu papel e responsabilidade como professor.

Como e quando se graduou à faixa-preta?

Como eu era o professor no nosso projeto social, precisei buscar outra equipe para poder continuar me graduando. Nesta equipe que eu, em dezembro de 2011, alcancei a faixa-preta e me tornei formalmente um professor. Ao olhar para trás e lembrar das dificuldades que tive dentro e fora do tatame, posso afirmar que foi uma das maiores conquistas da minha vida.

Qual é o ensinamento mais importante da sua época de atleta que você passa aos seus alunos?

Sempre ressalto a importância da disciplina no Jiu-Jitsu e na vida. Através da disciplina, você aprende a controlar suas emoções e lidar melhor com as derrotas e dificuldades que a vida joga em você. Através desse ensinamento, consigo facilitar o caminho para que eles alcancem seus objetivos, independente de quais sejam.

Qual é o diferencial para ser um bom professor no Jiu-Jitsu?

Além de sempre almejar a excelência no meu trabalho, entendo o quão importante é uma metodologia de ensino específica para idades e graduações diferentes, A partir desta diferenciação, consigo alcançar melhor os meus alunos e me manter atualizado como professor, permitindo com que eu dê o meu melhor para guiar as novas gerações ao sucesso na arte suave.