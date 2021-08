Share it

Se você é faixa-marrom ou faixa-preta e por vezes encontra uma guarda complicada de passar, que tal um tiro na chave de panturrilha? Nosso GMI Marcelo “DJ” Martins, da Nova Geração Leblon, traz no vídeo de hoje três opções para finalizar na perna de forma rápida.

Confira as entradas com detalhes no vídeo. Oss!

