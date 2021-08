Vídeo: Luis Marques comenta ouro absoluto no Sul-Americano 2021

Share it

Afastado dos tatames competitivos desde julho, nosso GMI e líder da LR Extreme Luis Marques tem motivos de sobra para comemorar. Em seu primeiro evento após a realização de duas cirurgias, o faixa-preta chegou com tudo nos tatames do Sul-Americano de Jiu-Jitsu e faturou o ouro no absoluto da categoria Master 1.

Em papo com GRACIEMAG, Luis deixou uma mensagem de superação e perseverança para outros atletas, além de comentar sobre o desafio de retornar às competições e sobre sua equipe médica, que auxiliou durante o complicado processo de recuperação.

Confira a entrevista abaixo!

