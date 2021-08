“Respire”: tudo sobre o novo livro de Rickson Gracie

Share it

Rickson Gracie nem chegou às estantes brasileiras mas já se tornou campeão. O novíssimo livro de memórias do campeão invicto da família, escrito com o craque Peter Maguire, alcançou a lista dos dez mais vendidos nos EUA, no site da Amazon.

Editado pela HarperCollins, “Respire: uma vida em movimento” será lançado oficialmente no Brasil em 15 de setembro nas melhores livrarias físicas e virtuais do país. A pré-venda nos portais, contudo, já está bombando.

Em 256 páginas eletrizantes, Rickson guia o leitor por uma fascinante biografia que une o legado único de sua carreira com a história da família Gracie, fundadora do Ultimate Fighting Championship. E mostra como a filosofia do esporte e a conexão entre mente e corpo podem ser aproveitadas para o desenvolvimento pessoal, perto ou longe do tatame.

Rickson Gracie conta detalhes inéditos de sua infância, reflete sobre como foi crescer na família pioneira do esporte e relembra momentos decisivos da carreira. Com relatos que vão desde a juventude no Rio de Janeiro, passando pelas conquistas no Japão, até a aposentadoria, Rickson explora a essência do Jiu-Jitsu e mostra como a filosofia das artes marciais mudou sua vida, ajudando-o a superar medos, enfrentar momentos difíceis e a aprender lições inestimáveis que ele agora compartilha.

O prefácio é do cineasta José Padilha, e “Respire: uma vida em movimento” traz ainda fotos inéditas e revelações profundas sobre o esporte. No fim, é uma aula sobre como resistir e superar as dificuldades da vida com estilo, coragem e graça.

“A abordagem de Rickson Gracie às artes marciais e ao combate desarmado está muito à frente de seu tempo. Ele é uma das minhas inspirações”, admitiu o leitor casca-grossa Conor McGregor, apenas mais um fã de Rickson como você.