Relembre Helio Gracie x Kato no Jiu-Jitsu, há 70 anos

Em 1950, o valente peso-pena Helio Gracie desafiou publicamente o faixa-preta e campeão absoluto japonês Masahiko Kimura. O judoca admirou-se da coragem do lutador brasileiro, e aceitou o duelo – contanto que Helio vencesse Yukio Kato, seu colega bem mais leve.

Assim, em 1951, no dia 6 de setembro, Kato veio ao Brasil com uma missão diplomática: passar o carro no Gracie, no estádio do Maracanã, no Rio.

A luta, parelha e declarada empate, levou a uma revanche em São Paulo, no estádio do Pacaembu, em 29 de setembro, 23 dias depois do primeiro confronto. Confira o desenrolar desse tira-teima épico entre Brasil e Japão. Oss!