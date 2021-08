Wallace Costa e Ingridd brilham com ouro duplo no Sul-Americano 2021

Share it

Maior torneio realizado até o momento no Brasil em tempos de pandemia, o Sul-Americano de Jiu-Jitsu da CBJJ tomou conta da Arena da Juventude, em Deodoro, para quatro dias de ação em oito áreas de luta, sempre regidos pelos protocolos de segurança e higiene, com esquema rígido de acesso e movimentação no interior da arena. Categorias de juvenis, adultos e masters, da faixa-branca até a preta, rolaram entre os dias 19 e 22 de agosto.

Na faixa-preta entre os adultos, Wallace Costa (GFTeam) e Ingridd Alves (Guigo Jiu-Jitsu) foram os grandes destaques do domingo, garantindo o topo do pódio tanto em suas respectivas categorias de peso quanto no absoluto.

Para Wallace, acostumado com maratonas de muitas lutas, o caminho foi mais simples na divisão de pesadíssimos, ao fechar a semifinal e final com os companheiros de GFTeam Antônio Assef e Pedro Bombom, respectivamente. Já no absoluto, Wallace avançou com pressão na chave até encontrar o valente campeão peso leve Everton Freitas, vencendo nos pontos e totalizando sete duelos com vitória no dia.

No feminino, foi a vez de Ingridd Alves brilhar. Depois de garantir o primeiro ouro do dia ao bater Juliana Araújo na final do peso pesado, Ingridd partiu com tudo para as disputas de peso aberto, encarando e vencendo a campeã do peso-galo Jéssica Caroline na finalíssima para garantir o ouro duplo.

Outros destaques ficaram para os GMIs que brilharam na divisão de master 1, com Luis Marques (LR Extreme), campeão no absoluto; e Rodrigo Pimpolho (GB Curitiba), campeão no meio-pesado.

Confira os resultados do adulto faixa-preta abaixo e para os pódios completos, clique aqui!

MASCULINO

GALO: Welerson Gonçalves venceu Oziel de Carvalho

PLUMA: Hiago George venceu Cleber Clandestino

PENA: Meyram Maquiné venceu Daniel Amorim

LEVE: Victor Nithael Marques venceu Marlus Salgado

MÉDIO: Guthierry Barbosa venceu André Brito

MEIO-PESADO: Marcelo Lemelle venceu Matheus Godoy

PESADO: Dimitrius Souza venceu Leon Brito

SUPER PESADO: Pedro Agrizzi venceu Marcelo Gomide

PESADÍSSIMO: Wallace Costa e Pedro Bombom fecharam para a GFTeam

ABSOLUTO: Wallace Costa venceu Everton Freitas

FEMININO

GALO: Jessica Caroline venceu Mariana Rolszt

PLUMA: Rayanne dos Santos foi campeã sem adversárias na chave

PENA: Ershirley Kessy venceu Thauany Corrêa

LEVE: Luciane Silva venceu Lauriane Mendes

MÉDIO: Renata Borges e Ludmila de Araujo fecharam para a Nova União

MEIO-PESADO: Sábatha Laís venceu Raiane dos Santos

PESADO: Ingridd Alves venceu Juliana Araújo

SUPER PESADO: Mayara Aguiar venceu Joaquina Bonfim

ABSOLUTO: Ingridd Alves venceu Jessica Caroline