Vídeo: Tererê ensina detalhes e variações da queda “safada”

Share it

Conhecido por seu jeito carismático e um estilo implacável nos tatames, Fernando Augusto “Tererê” costuma receber os amigos em sua academia em Ipanema para uma aula aprofundada sobre suas técnicas.

* Para mais conteúdos exclusivos com o melhor do Jiu-Jitsu mundial, assine a revista mais tradicional do esporte em formato digital *

Quando ainda era faixa-roxa, Tererê aprendeu uma de suas técnicas prediletas, inspirada no kouchi-makikomi que via em vídeos de Toshihiko Koga. Adaptada do judô para o Jiu-Jitsu, Tererê logo promoveu diversas variações para surpreender os oponentes, como ele detalhou para nossa equipe, nessa memorável visita registrada em vídeo.

Confira e comente: a técnica encaixa bem no seu jogo, fiel leitor?