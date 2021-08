Share it

Professor responsável pela Laranjeiras Jiu-Jitsu Club, nossa GMI na zona sul do Rio, Clebinho Ferreira cultiva amizades sólidas que construiu ao longo de anos treinando no QG da Nova União. Entre eles, está a lenda do UFC José Aldo Jr.

Em meados de 2013, Clebinho e Aldo tiveram um momento de confere amistoso. Clebinho, ainda faixa-marrom, chamou Aldo na guarda, e fez de tudo para raspar. O campeão do UFC, com base sólida, conseguiu rechaçar as investidas, mas teve trabalho para se manter por cima.

O treininho entre camaradas você confere no vídeo abaixo. Oss!

