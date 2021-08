As novidades sobre o filme de Rickson Gracie na Netflix

Share it

Entrevistado para o podcast francês Public Domain, mestre Rickson Gracie deu novas informações sobre “Dead or alive”, o filme sobre o Jiu-Jitsu que está sendo produzido pela gigante Netflix.

A notícia sobre o longa-metragem, uma ideia do diretor e entusiasta do Jiu-Jitsu José Padilha, havia sido publicada em GRACIEMAG em 2019, aqui.

Pois Rickson conta as novas: “Tínhamos chegado a um acordo com a Netflix de fazer um filme que contava a saga do Jiu-Jitsu da vinda do mestre japonês Conde Koma para o Brasil até minha trajetória. A Netflix contudo decidiu fazer dois filmes separados, um sobre minha carreira e outro sobre a vida do Conde Koma.”

O roteiro já foi escrito e aprovado, e as filmagens para o filme de Rickson estão programadas para começar em outubro, se o cronograma for mantido. Se o fã de Jiu-Jitsu está ansioso, imagine Rickson: “Eu não vejo a hora de me ver na grande tela”, sorri o faixa-coral.