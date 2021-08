Vídeo: Kyra ensina detalhe de Rickson Gracie para finalizar na omoplata

Share it

Nossa professora GMI Kyra Gracie, líder da academia Gracie Kore, na Barra da Tijuca, ensina nas suas aulas os melhores macetes do Jiu-Jitsu, aprendidos na prática com os conselhos dos seus tios e primos, integrantes da família mais casca-grossa do mundo.

Em um desses casos, Kyra pegou uma dica valiosa para finalizar na chave omoplata, depois da adversária mais pesada defender o golpe capotando Kyra para trás. O conselho, vindo de Rickson Gracie, era para que Kyra esticasse o braço para segurar a cabeça da adversária, criando mais uma alavanca.

No detalhe, a Gracie busca primeiro catar o ombro, para ter um ponto de apoio e assim girar o corpo, criando o ângulo certo para abraçar a cabeça e finalizar.

Confira os detalhes e a explicação de Kyra no video abaixo!