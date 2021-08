Share it

Qual é a sua maneira predileta de repor a guarda e sair do sufoco, focado leitor? No vídeo a seguir, o campeão Demian Maia ensina uma de suas técnicas prediletas, ensinadas durante um remoto seminário em São Paulo.

Vale a pena aprender de novo ou não vale? Estude, teste em seu jogo e aumente seu arsenal defensivo, com os macetes do craque do UFC.