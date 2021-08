Charles Nardelli e a especialização das crianças no Jiu-Jitsu

Share it

Qual o objetivo em colocar seus filhos no Jiu-Jitsu? Formar colecionadores de medalhas ou pessoas com futuro promissor? Para o nosso professor GMI Charles Nardelli, um equilíbrio nesta questão vai além da formação de pequenos super campeões nos tatames.

Segundo Charles, em entrevista no jornal Extra, a especialização das crianças mais as afastam do pódio na vida adulta do que as aproximam, fazendo com que o investimento realizado seja em vão. Vale lembrar que a inclusão dos jovens em aulas específicas para sua faixa etária, com uma metodologia adequada, pode gerar frutos ainda mais proveitosos que uma coleção imensa de medalhas.

Assim, adequar o ensino não apenas pode ser mais rentável para o professor, como também pode formar futuros atletas mais preparados. Para isso, é indispensável a formação de profissionais qualificados no tema, para direcionar os pequenos de forma eficiente ao mercado futuro como atletas de alto nível e instrutores capacitados. Um plano de carreira sólido e produtivo, nos tatames, na corrida profissional e na vida.

Para entender melhor e se capacitar com quem entende do assunto, acesse a rede social do professor Nardelli, clicando aqui, e confira o artigo completo do professor ao Extra clicando aqui. Oss!