Luis Marques e suas dicas para ensinar novos alunos no Jiu-Jitsu

Introduzir um aluno que nunca teve contato com o Jiu-Jitsu, seus preceitos e técnicas, pode ser um trabalho desafiador. Para facilitar este processo, nosso GMI e professor Luis Marques, da LR Extreme, preparou uma aula sobre como ensinar novos alunos na arte suave.

Luis inicia o vídeo explicando sobre a importância de estabelecer um ambiente confortável para o recém-chegado, e detalha os alongamentos mais adequados para o início do primeiro treino. Em seguida, é a hora de apresentar ao aluno alguns fundamentos básicos do Jiu-Jitsu, desde movimentos de defesa no chão até posicionamento e esquivas em pé. Luis ressalta ainda a importância de ser manter atento ao aluno e estimulá-lo a fazer pausas para recobrar as energias.

Confira a aula completa no vídeo abaixo!

