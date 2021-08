Mica Galvão luta com pernas amarradas na FCJJP

Share it

Com fortes emoções e um show de inclusão no esporte, o II Brasileiro de Parajiu-Jitsu teve grandes momentos, com destaque para a atuação da jovem promessa Mica Galvão, que lutou no campeonato com as pernas amarradas contra Justino Júnior, pessoa com deficiência motora nos membros inferiores e campeão do National Pro 2019.

O duelo foi equilibrado do início ao fim. Com as pernas presas, Mica encontrou dificuldade para executar as raspagens e se viu frustrado repetidas vezes por Justino. Ao fim da partida e sem pontuação para ambos os lados, Mica saiu como vencedor por decisão dos árbitros.

Confira o duelo no vídeo abaixo!