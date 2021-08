Jean Feijó e o Jiu-Jitsu adaptativo nos bastidores da FCJJP

Share it

Com seus grandes duelos e uma verdadeira aula de inclusão no esporte, não é de se espantar que o II Brasileiro de Parajiu-Jitsu tenha recebido o apoio de várias personalidades da arte suave. Nosso GMI Jean Feijó, da Aurum Jiu-Jitsu, não ficou de fora deste evento e deu uma breve escapada de seu CT, em Blumenau, para ir ao Rio de Janeiro, onde deu suporte a seu aluno e paratleta Tiago Leopoldo. Nos bastidores, ele conversou com GRACIEMAG sobre o evento e as características adaptativas do Jiu-Jitsu.

No vídeo, Jean ressalta a garra dos paratletas e se emociona com a capacidade dos mesmos de superar as dificuldades e mostrar seu potencial nos tatames. Ele fala ainda sobre seu aluno, que viria a conquistar a prata na faixa-roxa, e disserta sobre o Jiu-Jitsu e como este se ajusta às dificuldades de seus praticantes.

Confira a entrevista no vídeo abaixo!

