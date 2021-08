Alex Taveira e sua vitória final no Brasileiro da FCJJP

Share it

Em meio aos confrontos e paratletas que compuseram o II Brasileiro de Parajiu-Jitsu, a FCJJP planejou um GP final, entre todas as divisões de peso, graduações e classes funcionais. Nomeada “Rei do tatame”, a disputa viu Alex Taveira, do grupo funcional de membros inferiores, como o campeão derradeiro do evento.

A jornada até a coroa não foi fácil. Alex iniciou sua jornada pelo evento conquistando o título de master faixa-preta e o absoluto de sua divisão. Em seguida, ele foi além e mordeu o ouro na disputa de sua classe funcional, peso e absoluto novamente. Por fim, sem se render ao cansaço, o paratleta encarou o desafio final do evento, o GP Rei do tatame.

Após quatro duelos, Alex enfrentou Darlison Martins na finalíssima. Apesar da pressão inicial de seu adversário, Alex se manteve tranquilo e encaixou sua meia-guarda para lidar com o ímpeto do oponente. Após firmar a pegada em ambas as pernas de Darlison, Alex saiu da meia e utilizou seu joelho para raspar e contabilizar os dois pontos que lhe renderiam sua vitória final e o título de realeza do evento.

Confira o duelo no vídeo abaixo!