Mica entrevista Melqui Galvão nos bastidores do Brasileiro da FCJJP

Em meio ao dia movimentado do II Brasileiro de Parajiu-Jitsu, o faixa-preta Mica Galvão mostrou que seu talento não se limita aos tatames. Na Arena da Juventude, o atleta deu o primeiro passo em sua improvável carreira de jornalista e entrevistou ninguém menos que seu pai, Melqui Galvão.

No papo, Melqui fala sobre a qualidade do evento da FCJJP e dos paratletas que participaram, ressaltando o respeito que tem pelo Parajiu-Jitsu. Por fim, Melqui comenta sobre a acessibilidade e higiene do campeonato, sem poupar elogios para a organização do evento.

Confira abaixo a primeira entrevista do repórter Mica Galvão!