Embaixada do Brasil na Irlanda apoia projetos de Jiu-Jitsu

Share it

Em encontro realizado na Embaixada do Brasil na Irlanda, o professor Henrique Saraiva, o conselheiro César Leite e o embaixador Marcelo Biato firmaram uma parceria para apoiar projetos envolvendo o Jiu-Jitsu no país europeu.

Saraiva, professor de Jiu-Jitsu radicado na capital Dublin há seis anos, é um dos mais ativos divulgadores do esporte na Irlanda, tanto por meio de sua academia, quanto de seus projetos sociais em escolas e competições esportivas que realiza.

Na reunião na Embaixada, o tema foi o desenvolvimento do Jiu-Jitsu na Irlanda e no resto do planeta nos últimos anos. Com a quantidade de professores que o Brasil tem exportado para o mundo, o aumento do número de academias, praticantes e campeonatos, a arte marcial tem sido um importante difusor da cultura brasileira.

A comunidade brasileira na Irlanda hoje é estimada em 70 mil brasileiros e a Embaixada tem apoiado projetos que contribuam, de maneira consistente, para a construção de pontes sólidas entre as culturas brasileira e irlandesa. O Jiu-Jitsu, como no resto do mundo, tem se firmado como uma excelente ferramenta de integração na comunidade brasileira.

Como filho de Orlando Saraiva, um faixa-vermelha que começou no esporte graças a um projeto social, professor Henrique sabe bem a importância do apoio de todos para a modalidade fincar suas raízes:

“Tudo ainda parece um sonho, e está bem no início, mas estamos trabalhando duro para virar realidade”, comenta Henrique Saraiva.