Alexandre Salgado e a importância das esgrimas na meia-guarda

Nosso GMI Alexandre Salgado, da Double Five Jiu-Jitsu, tem um recado para você que gosta de jogar na meia-guarda. Nos tatames de sua academia, no bairro carioca de Vila Isabel, o faixa-preta falou com GRACIEMAG para explicar a importância do posicionamento e o tipo de controle que o seu adversário nunca pode ter: o das esgrimas.

Utilizando sua experiência no âmbito competitivo, Alexandre falou sobre as implicações de ficar desconfortável na meia-guarda e como esse fator pode afetar a pontuação do atleta. Ele conta ainda sobre sua estratégia para escapar das esgrimas de seus adversários e como trabalha o contra-ataque para dar a volta por cima e trabalhar seu jogo.

Confira o papo no vídeo abaixo!

