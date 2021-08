Daniel Borges e o destaque dos paratletas no Brasileiro da FCJJP

Share it

Realizado neste domingo, dia 8 de agosto, o II Brasileiro de Parajiu-Jitsu tomou conta da Arena da Juventude, no bairro carioca de Deodoro. Ao fim do evento, que trouxe cerca de uma centena de paratletas de todas as partes do Brasil, o presidente da FCJJP Daniel Borges falou sobre o dia de lutas com GRACIEMAG.

No vídeo, Daniel comenta sobre sua parceria com a SJJSAF para realização do campeonato, o destaque merecido aos paratletas no cenário desportivo e a importância da inclusão e no combate ao preconceito através do Jiu-Jitsu.

Confira a entrevista abaixo!

* Entre para o time GMI! *